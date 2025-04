Maguire deelt sneer uit naar spelers van Lyon: 'Als ik de manier zie waarop ze juichten...'

Harry Maguire kroonde zich donderdagavond tot de grote held van Manchester United. De centrale verdediger wist in de slotseconde van het duel met Olympique Lyon (5-4) de winnende treffer te maken, waardoor de ploeg zich kwalificeerde voor de halve finale van de Europa League. Na afloop vertelde Maguire wat hem het extra zetje gaf.

Manchester United moest op Old Trafford zien af te rekenen met de bezoekers uit Frankrijk. Een week eerder speelden beide ploegen met 2-2 gelijk in Lyon, en dus werd met een schone lei aan de wedstrijd begonnen.

Wie na de eerste helft de televisie uit heeft gezet, moet zijn gaan slapen met het idee dat Manchester United de halve finale vrij gemakkelijk zou gaan halen. Dankzij treffers van Manuel Ugarte en Diogo Dalot gingen the Red Devils namelijk overtuigend aan de leiding.

In het tweede bedrijf ging het echter toch weer mis voor de ploeg van manager Ruben Amorim. Via Corentin Tolisso en Nicolas Tagliafico kwam Lyon weer op gelijke hoogte. In de laatste minuut kreeg eerstgenoemde nog wel een rode kaart (twee keer geel), waardoor de bezoekers de gehele verlenging met tien man moesten spelen.

Dat leek de Fransen aanvankelijk totaal geen parten te spelen. In de verlenging scoorden Rayan Cherki en Alexandre Lacazette (penalty) en leken de bezoekers het onmogelijke te gaan doen. Toch gaf Manchester United niet op.

Nadat Casemiro in de 110e minuut gevloerd werd in de zestien, zette Bruno Fernandes de stand op het scorebord vanaf elf meter weer op 4-3. In de 120e minuut zorgde Kobbie Mainoo met een heerlijke treffer voor de gelijkmaker. In de blessuretijd van de tweede helft van de verlenging kopte Maguire na een voorzet de winnende goal tegen de touwen.

Maguire gaf na afloop in gesprek met Manchester Evening News aan dat hij zelfs na de 4-2 de hoop nog niet opgaf. “Ik vond dat er nog veel tijd op de klok stond, ik denk dat het de 109e minuut was toen ze de vierde scoorden”, zei hij. “Als ik de manier zie waarop ze aan het vieren waren, leek het wel alsof de al gewonnen hadden. Dat gaf ons meer energie om de wedstrijd nog om te draaien.”

Toch was de Engelsman totaal niet tevreden over het wedstrijdverloop op Old Trafford. “We hadden dit niet weg mogen geven na de 2-0 voorsprong. Als we de Europa League willen winnen, dan zal het een stuk beter moeten.”