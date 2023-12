Magische voorassist Frenkie en voorsprong Barcelona waardeloos na prachtgoal

FC Barcelona heeft zaterdagavond weer niet weten te winnen in LaLiga. De Catalanen waren weliswaar de betere ploeg tegen Valencia, maar vertaalden het veldoverwicht niet in een overwinning: 1-1. De ploeg van Xavi kwam na een waanzinnige voorassist van Frenkie de Jong nog wel op voorsprong, maar zag deze door een prachttreffer van Hugo Guillamón tenietgedaan worden. Girona kan derhalve maandag, tegen Deportivo Aláves, op negen (!) punten afstand komen van los Azulgrana

Bij FC Barcelona had Xavi uiteraard een plekje ingeruimd voor De Jong. Verder was de terugkeer van Alejandro Baldé een flinke boost voor de Catalanen. Andreas Christensen verscheen daarom niet aan de aftrap.

WOW! Heerlijke bal van Frenkie de Jong – João Félix is het eindstation en Barcelona op voorsprong!

Al heel vlug stichtte Valencia groot gevaar in de vijandelijke zestien. Na twee minuten spelen draaide Yaremchuk open en haalde hard en laag uit, maar Iñaki Peña dook vlug genoeg naar de hoek om de bal daar weg te tikken.

Na het waarschuwingsschot van de thuisploeg probeerde Barça de regie in handen te nemen. Het leidde tot een aantal kansen voor Robert Lewandowski. Bij een eerste mogelijkheid bleek zijn aanname niet scherp genoeg, waarna hij na een lage voorzet van Raphinha ook net tekort kwam.

Oei! Tegenvaller voor Barcelona – Op het moment dat de Catalanen denken de controle te hebben maakt Valencia gelijk...

Kort daarna probeerde de Pool het met een spectaculaire halve omhaal, maar die poging kon gepareerd worden door Giorgi Mamardashvili. Ook Ilkay Gündogan kreeg enkele mogelijkheden op de openingstreffer, maar ook zijn aannames waren niet voldoende om af te kunnen werken.

In het tweede bedrijf vervolgden de Catalanen de jacht op de openingstreffer. Waar een poging van Gündogan eerst nog naast de goal vloog, was het even later wél raak. De Jong stond met een werkelijk magische pass aan de basis van dat doelpunt.

Met buitenkantje rechts stak de Nederlander op heerlijke wijze Raphinha weg. De Braziliaan legde voor, waar João Félix de bal voor het inlopen had: 0-1. Barça kwam kort daarna dicht bij een verdubbeling van de marge. Raphinha dribbelde langs zijn tegenstander en haalde verwoestend uit in de korte hoek, maar Mamardashvili had een knappe reflex in huis.

Waar de bezoekers aandrongen op de 0-2, was het juist Valencia dat langszij kwam. Met een heerlijk krulschot in de rechterbovenhoek zette Guillamón op schitterende wijze de 1-1 op het scorebord.

Los Azulgrana probeerden na de gelijkmaker snel de voorsprong te herstellen. Daartoe kreeg het ook mogelijkheden. Na een geweldige voorzet van De Jong stuitte ook Ferran Torres van dichtbij op de sterk keepende Valencia-goalie.

Even later ontving De Jong een curieuze gele kaart. Na een sprint werd de schoen van de middenvelder uitgetrapt, maar de scheids liet doorspelen. Uit woede toonde De Jong scheidsrechter Ortiz Arias zijn schoen en gooide deze op de grond. Het kwam hem op een dure gele kaart te staan, daar hij er door de gele prent volgende speelronde (tegen Almería) niet bij is.

In minuut 82 ontpopte Mamardashvili zich wederom tot onpasseerbare entiteit. Ditmaal veredelde de Georgische sluitpost oog in oog met Raphinha dat Barcelona de voorsprong terugveroverde. Ook een poging van Ronald Araujo zeilde naast het doel.

Zo kwamen de Catalanen niet meer tot scoren en won het voor de derde keer op rij niet. Het blijft door de misstap van Atlético Madrid (2-0 verlies tegen Athletic Club) weliswaar derde, maar koploper Girona kan maandag tegen Deportivo Alavés de voorsprong uitbreiden naar negen punten.

