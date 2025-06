Mag Olympique Lyon komend seizoen wel of niet Europa League in? UEFA geeft duidelijkheid

Olympique Lyon mag blijven hopen op Europees voetbal komend seizoen. Eerder deze week werd bekend dat de Franse club is teruggezet naar de Ligue 2. Als via het hoger beroep uiteindelijk toch wordt besloten dat Lyon in de Ligue 1 mag blijven spelen, mag de club ook deelnemen aan de Europa League. Dat meldt L’Équipe.

Lyon eindigde afgelopen seizoen als nummer zes van de Ligue 1. Daarmee verzekerde het zich van de competitiefase van de Europa League.

Eerder deze week werd echter bekend dat Lyon is teruggezet naar de Ligue 2. Dat had te maken met de financiële wanorde bij de zevenvoudig kampioen van Frankrijk.

Het besluit werd genomen door de DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion), de financiële waakhond van de Franse voetbalbond. Lyon had al langer financiële zorgen en de club was meermaals gewaarschuwd.

In november vorig jaar kreeg Lyon al een serieuze tik op de vingers. Toen werd de club nog gestraft met een voorwaardelijke degradatie, een salarisplafond en een winters transferverbod. Als de situatie niet verbeterde, zou Lyon definitief teruggezet worden. Dat is deze week gebeurd.

Lyon is echter in beroep gegaan. Op die manier hoopt de club dat de beslissing uiteindelijk ongedaan wordt gemaakt, en les Gones ook volgend seizoen gewoon weer actief mogen zijn in de Ligue 1.

En dat zou ook weer een positieve invloed hebben op deelname aan Europees voetbal. L’Équipe meldt namelijk dat Lyon voorwaardelijk toestemming heeft gekregen om komend seizoen in de Europa League te spelen. Dat wil zeggen: als Lyon níet definitief degradeert naar de Ligue 2 en dus actief blijft in de Ligue 1, mag het de Europa League in.