Maduro werd niet gehoord door Steijn: ‘Ik heb heel vaak tegen hem gezegd...’

Vrijdag, 27 oktober 2023 om 17:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:36

Hedwiges Maduro had als assistent-coach al onenigheid met de ontslagen Maurice Steijn over de tactiek bij Ajax. Maduro reageerde vrijdag op de persconferentie op de kritiek van Dick Advocaat dat hij zijn kritiek intern aan Steijn had moeten uiten. "Dat heb ik ook gedaan", zegt de interim-coach van Ajax in aanloop naar de Eredivisie-topper tegen PSV.

Ajax kwam er donderdag in de Europa League tegen Brighton & Hove Albion (2-0 verlies) niet aan te pas, maar gaf in de eerste wedstrijd onder Maduro in elk geval veel minder ruimte en kansen weg dan onder Steijn.

Steijn wilde volgens Maduro de speelwijze niet aanpassen. "Als assistent heb ik heel vaak aangegeven dat het compacter moest", aldus Maduro. "Maar niet alleen ik, ook de rest van het team. Ik denk dat het logisch is dat je compact wil spelen, dat is altijd wel een thema geweest."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Telegraaf kwam woensdag met het nieuws dat Steijn het gevoel had dat Maduro hem 'een mes in de rug' stak. De trainer zou naar de clubleiding zijn gestapt met het verzoek om Maduro en ook reserve-aanvoerder Steven Berghuis te elimineren, anders zou hij niet verder hebben gewild. Maandag brak Ajax 'in goed overleg' met Steijn.

Maduro werd vervolgens gevraagd om het in ieder geval deze week als interim-hoofdcoach over te nemen. "Ik heb geen contact met Steijn gehad", aldus Maduro. "En voor zover ik weet de rest van de staf ook niet, maar dat weet ik niet zeker. Maar ik denk wel dat we in de toekomst nog contact met elkaar gaan opnemen."

Ajax speelde tegen Brighton duidelijk compacter. "Verdedigend stond het al een stuk beter." Maduro voert als bewijs daarvoor de statistiek expected goals aan: Brighton kwam tegen Ajax tot 1,35 te verwachten doelpunt. "Brighton heeft dit seizoen alleen tegen Manchester City een lager getal voor expected goals gehaald. Daaraan kun je wel zien dat dat deel goed was."

Waar het bij Ajax vooral aan schortte was het aanvallende spel, vindt ook Maduro. "We veroverden de bal goed, maar verloren hem daarna ook weer heel snel. Dat was natuurlijk niet het plan."