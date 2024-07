Hedwiges Maduro legt met één heldere reden uit waarom Josip Sutalo beter presteert met Kroatië dan met Ajax

Hedwiges Maduro vermoedt dat de taalbarrière Josip Sutalo parten speelt bij Ajax. Dat vertelt de aanstaand trainer van Almere City in gesprek met Voetbal International.

"Het zijn heel positieve gasten en leuke jongens", aldus Maduro over Sutalo en zijn land- en teamgenoot bij Ajax, Borna Sosa. Met laatstgenoemde is het makkelijker communiceren, zo legt de voormalig assistent van Ajax uit. De Flankengott spreekt vloeiend Engels, hetgeen Sutalo wat meer moeite mee heeft.

"Maar verder zijn het goede, vrolijke jongens die hun best doen op trainingen en nooit klagen", zegt Maduro, die de taalbarrière naar voren schuift als uitleg voor Sutalo's teleurstellende debuutseizoen in Amsterdam.

"Communicatie achterin is superbelangrijk", vertelt de aanstaand hoofdtrainer. "Je moet achterin één taal praten, want voetbal gaat supersnel. Het is natuurlijk niet voor niets dat ze in Kroatië wel goed worden gevonden. Dat zit ‘m vooral in communicatie. Ze hebben alle voorwaarden om goed te kunnen spelen, want het zijn gewoon goede voetballers."

Het verdedigen, het doordekken, het mannetje overgeven. "Dat gaat Sutalo in Kroatië beter af", vindt Maduro. "Qua spel kan hij het wel, maar goede communicatie is het punt waar hij zich op kan ontwikkelen."

Sosa werd voor ruim acht miljoen euro bij VfB Stuttgart losgeweekt, Sutalo, die vrijdag met Kroatië kansloos verloor van een sterk Spanje (3-0), verkaste voor ruim twintig miljoen euro vanuit Zagreb naar Amsterdam. Beide heren liggen tot medio 2028 vast in de hoofdstad.

Maar het is nog maar de vraag of het Kroatische tweetal ook volgend seizoen in Amsterdam speelt, of dat zij volgend seizoen geen tweede kans krijgen onder nieuwe trainer Francesco Farioli. "Dat weet ik niet", antwoordt Maduro als hem gevraagd wordt of het duo volgend jaar de clubkleuren van Ajax verdedigt.

"Dat is iets voor de nieuwe beleidsbepalers. Ik heb ze meegemaakt, ze spelen voor een goed voetballand dat het altijd goed doet op toernooien. Dat zegt voldoende, dat dit geen spelers zijn die het niveau niet aankunnen", besluit hij.

