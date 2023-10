Maduro licht grootste verrassing in basis toe: ‘Dat was een beetje on-Ajax’

Zondag, 29 oktober 2023 om 14:21 • Lars Capiau

Hedwiges Maduro heeft tekst en uitleg gegeven over de keuze voor Branco van den Boomen. De zomeraanwinst vormt samen met Kristian Hlynsson en Kenneth Taylor het middenveld in de topper tegen PSV zondagmiddag.

Maduro verwacht een heel andere opponent dan afgelopen donderdag tegen Brighton & Hove Albion (2-0). "PSV verdedigt anders, wat voor ons wat herkenbaarder is. Dan moet je ook aan de bal lef tonen, want anders blijf je alleen maar verdedigen en dat wil je niet."

"Een goede opbouw", antwoordt Maduro op de vraag wat de sleutel is om een positief resultaat te boeken in het Philips Stadion. "En ook daarin weer lef tonen."

"Wat mijn afwegingen zijn geweest om Van den Boomen op de nummer 6-positie te posteren? Tegen Brighton zag je al een beetje dat er momenten waren om vooruit te spelen", legt Maduro uit, die zag dat Ajax donderdag teveel achteruit speelde.

"We hebben heel veel momenten gehad dat we vooruit konden draaien en we denken dat met Branco we dat beter kunnen invullen."

"Daarom was het belangrijk om tegen Brighton eerst de onderlinge afstanden compact te maken. Dat was een beetje on-Ajax, maar dat is voor ons wel heel belangrijk geweest, want die onderlinge afstanden, daar begint het mee bij het verdedigen."

Jorrel Hato

"Hato, Gastón Ávila, hoe gaat dat zometeen staan?", vraagt ESPN-presentator Vincent Schildkamp aan de oefenmeester. "Dat gaan jullie zometeen zien", glimlacht Maduro mysterieus. "Als ik dit nu al zou vertellen krijgen zij (PSV, red.) twintig minuten de tijd om alles aan te passen."