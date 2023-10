Maduro legt uit hoe hij Ajax anders gaat laten spelen dan onder Steijn

Donderdag, 26 oktober 2023 om 20:58 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 09:26

Hedwiges Maduro heeft tekst en uitleg gekregen over wat hij van plan is anders te doen dan zijn voorganger bij Ajax, Maurice Steijn. Maduro, de interim-trainer van de Amsterdammers, is beducht voor het gevaar van Brighton & Hove Albion en vertelt in gesprek met Noa Vahle van Veronica waar hij andere accenten heeft gelegd.

"Vooral in het verdedigen ga ik andere dingen doen", opent Maduro. "Dat heeft ook met Brighton te maken, omdat zij heel goed zijn in het spelen van de ballen in de half spaces. Die moeten wij beschermen. Dus dat zal anders zijn dan in de andere wedstrijden."

"Ook het drukzetten zal anders zijn. In het aanvallen. Dan moet je denken aan hoe je wil opbouwen vanuit achteruit. Als je op het middenveld komt: hoe wil je dat uitspelen? Wil je dat met een middenvelder doen of met een back? Ik hou bijvoorbeeld van een middenvelder. De bal zo snel mogelijk in de as houden. Dat zijn wel andere accenten.

Ajax kreeg van verschillende media en analisten het verwijt dat de benodigde energie er in delen van de wedstrijd tegen FC Utrecht (4-3) niet was. Maduro eist dan ook energie te zien in zijn ploeg. "Dat is de basis. Als je dat niet toont, wordt het lastig. Vandaag helemaal, omdat Brighton een uitstekende ploeg is."

"We hebben twee korte, maar wel hele goede trainingen gehad. Ik denk dat het plan duidelijk is en nu is het aan de spelers om het te laten zien en daar hoop ik op." Maduro wordt na deze week naar alle waarschijnlijkheid opgevolgd door John van 't Schip.

Verder spreekt Maduro ook nog over Steven Berghuis. De aanvaller werd door De Telegraaf beschuldigd dat hij een 'mes in de rug' van Steijn zou hebben gestoken. Maduro ontkent de berichtgeving van de ochtendkrant. "Het gaat goed met hem. Hij heeft het natuurlijk allemaal meegekregen, maar het gaat goed met hem en hij is er klaar voor."

Ajax is nog altijd ongeslagen in Groep B van de Europa League. Bij een zege komen de Amsterdammers in punten gelijk met Olympique Marseille, dat eerder op de avond met 3-1 won van AEK Athene. Ajax speelde eerder in de groepsfase gelijk tegen Marseille (3-3) en AEK (1-1).