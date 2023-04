Maduro heeft het zweet op zijn voorhoofd als hij de hamvraag over Ajax krijgt

Zondag, 30 april 2023 om 10:53 • Tom Rofekamp

Als Ajax bekerwinst én plek twee misloopt, moet John Heitinga een stapje terug doen. Dat zegt Hedwiges Maduro zondag in Goedemorgen Bekerfinale. De analist ziet zijn oud-ploeggenoot graag rijpen in de schaduw van een meer ervaren man, voordat hij zelf de stap maakt naar het hoofdtrainerschap. Hij vraagt zich echter af of Heitinga daartoe bereid is.

Maduro krijgt in het programma een zogeheten ja-neevraag voorgelegd van presentator Milan van Dongen. "Moet John Heitinga vertrekken als Ajax bekerwinst en plek twee misloopt?", klinkt het. Maduro twijfelt even, en antwoordt dan 'Ja.' Al snel nuanceert hij zijn woorden. "Ik bedoelde het meer als hoofdtrainer. Om hem te beschermen. Hij is een Ajax-icoon die niet bij de club weg moet. Hij moet gewoon – en dat was volgens mij eerst ook het plan – assistent bij het eerste worden."

?? Hedwiges Maduro laat zich uit over de toekomst van John Heitinga:



"Van daaruit kan hij groeien en de selectie leren kennen", vervolgt Maduro zijn betoog. "Op een gegeven moment heb je echt het gevoel van: ik ben er klaar voor. Nu is hij gewoon voor de leeuwen gegooid en is het super moeilijk om alles te managen in zo'n grote crisis." Guus Hiddink, die ook te gast is, sluit zich daarbij aan. "Ik denk dat Heitinga graag iemand had gehad waar hij even tegenaan kon leunen, want nu moet hij niet alleen op het veld en op de trainingen alles doen, maar heeft hij ook met heel veel invloeden te maken. Dan is het af en toe wel lekker om even te sparren met iemand die ervaring heeft in zo'n situatie", aldus Hiddink.

Maduro denkt dat het sowieso geen slimme zet is om Heitinga's toekomst van resultaten af te laten hangen. Volgens hem had Ajax al veel eerder duidelijkheid moeten verschaffen. "Om Heitinga rust te geven. Ook naar de spelers toe. Nu neem je het risico dat je een Ajax-icoon kapotmaakt voordat hij is begonnen. Ik zou hem een traject onder een andere hoofdtrainer gunnen, tuurlijk."