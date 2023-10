Maduro grijpt in en voert drie wijzigingen door in Philips Stadion

Zondag, 29 oktober 2023

De opstelling van Ajax voor het duel met PSV is bekend. Trainer Hedwiges Maduro voert ten opzichte van het verloren duel met Brighton & Hove Albion in de Europa League (2-0) drie wijzigingen door: Branco van den Boomen, Gastón Ávila en Kristian Hlynsson komen in de ploeg voor Benjamin Tahirovic, Borna Sosa en Carlos Forbs. Laatstgenoemde duo is niet wedstrijdfit en ontbreekt helemaal in de selectie. De wedstrijd in het Philips Stadion begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 2.

Ramaj staat onder de lat bij de Amsterdammers. De verdediging wordt gevormd door Anton Gaaei, Josip Sutalo, Ávila en Jorrel Hato. Laatstgenoemde schuift vermoedelijk door naar de linkerkant van de defensie.

Het middenveld wordt gevormd door Van den Boomen, Kenneth Taylor en nummer 10 Steven Berghuis. Hlynsson (rechts) en Steven Bergwijn (links) flankeren spits Brian Brobbey. Georges Mikautadze keert na ziekte terug in de wedstrijdselectie, maar begint andermaal op de bank.

Ajax zal niet vaak minder vertrouwen hebben gehad in een goede afloop tegen PSV als deze zondag. De Amsterdammers kwakkelen al het hele seizoen en dat koste Maurice Steijn afgelopen weekend zijn baan.

Interim-trainer Maduro, die na het duel in Eindhoven naar alle waarschijnlijkheid wordt opgevolgd door John van 't Schip, voerde de nodige tactische wijzigingen door voor het duel met Brighton. Zo koos hij ervoor om meer nadruk te leggen op de compactheid in de verdediging. De Amsterdammers leken verdedigend inderdaad stabieler dan in voorgaande weken, al waren ze aanvallend onmachtig.

PSV, de nog foutloze koploper van de Eredivisie, lijkt dan ook nog te vroeg te komen voor Ajax. Maduro toonde zich desondanks strijdbaard op de persconferentie op vrijdag. "PSV is een goede ploeg, die in vorm is. Wij moeten een hele goede teamdiscipline hebben en geloof hebben dat we een resultaat kunnen halen. Zo moeten we de wedstrijd in gaan. Geen angst hebben, dan komt het goed."

