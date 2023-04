Maduro: ‘Dat is de valkuil van Ajax en ik vind dat een groot probleem’

Donderdag, 27 april 2023 om 23:52 • Rian Rosendaal

Hedwiges Maduro maakt zich zorgen over Ajax in aanloop naar de finale van de TOTO KNVB Beker tegen PSV van aanstaande zondag. De voormalig middenvelder van de Amsterdamse club zegt donderdag in Voetbalpraat van ESPN dat Ajax behoorlijk voorspelbaar is geworden in de manier van spelen. Collega-analist Kees Kwakman is het eens met Maduro en vindt ook dat de ploeg van trainer John Heitinga makkelijk te bespelen is.

"De valkuil van Ajax is dat ze altijd maar uit één vaatje tappen", verzucht Maduro in de voetbaltalkshow. "Je weet al van tevoren wat ze gaan doen, op de Ajax-manier spelen. Maar af en toe is het ook goed om iets anders te doen. Misschien een keer op een andere manier druk te geven, zoals Manchester City met twee spitsen." Kwakman valt Maduro direct bij. "Het is bij Ajax altijd met die drie spitsen en altijd Tadic die in zijn eentje doorjaagt. Altijd doen ze het zo."

Uit een fantastische voorzet van Alireza Jahanbakhsh kopt Santiago Giménez Feyenoord op gelijke hoogte ??#feyaja — ESPN NL (@ESPNnl) April 5, 2023

"Ik vind dat dat een groot probleem is bij Ajax", neemt Maduro het gesprek weer over. "Want uiteindelijk gaat dat niet goed en gaat er een back uit. Die komt te laat, dat kan ook een keer gebeuren. Dan krijg je een voorzet en is de centrale verdediger ook nog weg, want die denkt: mijn back is weg, dus ik ga de hoek in. Dan blijft er nog maar één centrale verdediger over met een back, en dan komt de voorzet. Zoals tegen Feyenoord met die goal (de 1-1 van Santiago Giménez, in de halve finale van de TOTO KNVB Beker geheel vrijstaand kon binnenkoppen, red.). Die stond helemaal vrij."

"En die goal van Luuk de Jong (van zondag tegen Ajax, red.) ging over Bassey heen, dus dat zou in principe nog wel goed geregeld kunnen worden. Maar je moet maar eens kijken: bij bijna alle tegengoals van Ajax is de centrale verdediger weg, en dan blijft er nog maar één centrale verdediger en een back over. En dan zijn er nog maar twee", aldus Maduro. Heitinga koos zondag tegen PSV overigens met een verdedigingslinie bestaande uit Jorge Sánchez, Jurriën Timber, Bassey en Jorrel Hato.