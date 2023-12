Madueke maakt met verwoestende uithaal schitterend doelpunt voor Chelsea

Chelsea had in 2023 nog niet bijster veel kunnen genieten van de diensten van Noni Madueke, maar de in januari overgenomen vleugelspits liet zich zaterdag gelden tegen Luton Town. Madueke schoot de bal met zijn minder geachte rechterbeen vernietigend binnen en bezorgde Chelsea daarmee een uiterst comfortabele 0-2 ruststand op bezoek in het kleinste stadion van de Premier League.

Madueke stond tot zaterdag pas op twee Premier League-goals in twintig optredens. De 21-jarige rechtsbuiten is pas net terug van een blessure, die hem een maand aan de kant hield. Tegen Crystal Palace (2-1 winst) viel Madueke drie dagen terug al kort in en maakte hij uit een penalty de beslissende goal.

Zaterdag kreeg Madueke van Mauricio Pochettino een basisplek toebedeeld. Chelsea werd door Cole Palmer, die persoonlijk bezig is aan een uitstekend eerste seizoen bij the Blues, al in de twaalfde minuut op voorsprong gezet.

Palmer kreeg de bal in het strafschopgebied van Luton zomaar in de voeten geschoven door verdediger Issa Kabore en aarzelde niet om vol uit te halen. De bal vloog in de verre hoek binnen: 0-1.

Chelsea kwam vervolgens onder druk te staan, maar overleefde en bracht de tussenstand acht minuten voor rust op 0-2. Madueke dreigde aan de rechterzijde van de zestien naar binnen te komen, maar besloot verrassend buitenom te gaan. Met rechts poeierde de ex-PSV'er de bal vernietigend in de korte kruising.

