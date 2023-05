Madueke drijft boven tussen alle Chelsea-miljoenen: ‘Hij maakte het verschil’

Zondag, 7 mei 2023 om 12:34 • Tom Rofekamp

Ian Wright denkt dat Chelsea nog veel plezier gaat beleven aan Noni Madueke. De BBC-analist zag de voormalig PSV'er zijn tegenstander helemaal zoek spelen tijdens Bournemouth - Chelsea (1-3), de eerste zege van the Blues sinds 11 maart. Volgens Wright moet Madueke nog wel aan zijn besluitvaardigheid in de zestien werken.

Madueke kreeg zaterdag tegen Bournemouth zijn tweede basisplaats op rij van interim-manager Frank Lampard. De winteraanwinst genoot tegen Arsenal ook al het vertrouwen en beloonde dat met de enige Chelsea-treffer in dat duel (3-1). Ook tegen Bournemouth 'maakte Madueke het verschil', vond Wright. "Hij was erg, erg goed, hij gaf Matías Viña een hoop problemen. Hij heeft de vaardigheid om een man te passeren en als hij die besluitvaardigheid in zijn spel krijgt heeft Chelsea echt iets moois in handen', aldus de analist bij Match of the Day.

Volgens Wright schuilt in die besluitvaardigheid het grootste euvel bij Madueke. "Die laatste bal. Hij houdt hem en houdt hem maar vast en hij moet snel leren om in die situaties betere beslissingen te nemen." Dezelfde mening was ook Lampard toegedaan. "Noni is fantastisch in de een-op-een, maar het eindproduct willen we nog verbeteren", aldus Chelsea's caretaker na afloop. Lampard ziet het echter wel goedkomen met Madueke. "Hij heeft een hele fijne energie om zich heen hangen. Hij is hongerig en dat is precies wat ik zoek. Hij traint goed, dus deze kansen verdient hij."

Madueke staat sinds zijn overstap van PSV – dat maximaal 35 miljoen euro kon bijschrijven – op acht duels voor Chelsea. Viermaal kreeg hij een basisplaats en even vaak moest hij het doen met een invalbeurt. Zijn enige treffer maakte hij afgelopen dinsdag, tegen Arsenal. Met zijn club is handhaving in de Premier League nog het hoogst haalbare voor Madueke. Ze spelen dit seizoen nog tegen Nottingham Forrest (t), Manchester City (u), Manchester United (u) en Newcastle United (t).