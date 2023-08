Newcastle United heeft beet en maakt 33 miljoen euro over aan Chelsea

Donderdag, 17 augustus 2023 om 14:34 • Bart DHanis • Laatste update: 14:46

Newcastle United gaat zich spoedig versterken met de achttienjarige Lewis Hall, zo melden verschillende Engelse media donderdagmiddag. De Engelse linksback wordt voor iets meer dan dertig miljoen euro overgenomen van Chelsea en gaat naar verluidt een contract tekenen tot medio 2029.

Hall is al van kinds af aan fan van Newcastle en de transfer is voor hem dan ook een droom die uitkomt. Chelsea en Newcastle waren al langer in onderhandeling over de linksachter, maar dankzij de vele inkomende transfers is Chelsea bereid geweest om water bij de wijn te doen. Dat Hall verkocht gaat worden, is goed nieuws voor Ian Maatsen. Hij heeft nu in ieder geval een concurrent minder op de linksachterpositie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Newcastle toont zich al de hele transferperiode ambitieus. De ploeg kwalificeerde zich voor de Champions League en dat vertaalde zich in een flinke koopdrang. The Magpies namen Sandro Tonali over van AC Milan, kochten Harvey Barnes van Leicester City, plukten Tino Livramento weg bij Southampton en verwelkomenden Yankuba Minteh van Odense BK. Laatstgenoemde werd vervolgens verhuurd aan Feyenoord.

Michael Olise

Er is meer transfernieuws rondom Chelsea. De Londense club leek lange tijd de beste papieren te hebben om Michael Olise binnen te halen: de club van eigenaar Todd Boehly was zelfs van plan om een afkoopclausule van veertig miljoen euro te gaan betalen voor de aanvallend ingestelde middenvelder. Olise heeft echter besloten de interesse links te laten liggen en tot 2027 bij te tekenen bij Crystal Palace.