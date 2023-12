Maatsen mag ondanks basisdebuut weg bij Chelsea; overstap naar PL-top lonkt

Een vijftal spelers, onder wie Ian Maatsen, staat op de nominatie om komende maand te vertrekken bij Chelsea. The Blues willen geld in het laatje brengen, daar het sportief nog niet voor de wind gaat en er nieuwe versterkingen moeten worden gefinancierd. Maatsen geldt als een van de interessantste opties voor de verkoop. De 21-jarige linksback ligt nog achttien maanden vast op Stamford Bridge en kan nu nog een aanzienlijk bedrag opleveren.

Hoewel Chelsea sinds de entree van Todd Boehly in juni 2022 meer dan een miljard euro uitgaf op transfergebied, blijft het sportief met vallen en opstaan gaan voor de Londenaren. Vorig seizoen eindigde Chelsea als twaalfde in de Premier League en momenteel bestrijkt het de tiende plek op het hoogste niveau van Engeland.

Boehly wil spelen voor de prijzen en daarom staat de club ook komende maand weer een drukke transferwindow te wachten. De vijf die staan voor een exit heten Conor Gallagher, Trevor Chalobah, Armando Broja, Malang Sarr en Maatsen, rapporteert The Athletic.

Maatsen beleefde woensdag juist zijn grootste mijlpaal in dienst van Chelsea. Hoewel als rechtsbuiten, mocht hij voor het eerst in de basis aantreden in de Premier League.

Kanttekening is dat Chelsea wel kampte met een aantal absenties: zo ontbraken Raheem Sterling en Cole Palmer wegens een schorsing in de wedstrijdselectie.

Voor Maatsen denken the Blues flink te kunnen cashen. Burnley bood afgelopen zomer nog 31,5 miljoen pond (omgerekend zo'n 36,3 miljoen euro), maar de linkspoot zette toen zelf een streep door een overgang naar Turf Moor.

Maatsen wilde voor zijn kans gaan in Londen en werd daarvoor bij tijd en wijle beloond. Hij kwam weliswaar tot vijftien duels, maar mocht er in totaal slechts drie vanaf het begin meedoen, bovendien vooral als aanvaller.

Onder meer Manchester City en West Ham United behoren tot Maatsens bewonderaars, weet The Athletic. Ook werd hij afgelopen zomer gevolgd door Ajax.

Voor Gallagher hoopt Chelsea de hoogste transfersom te vangen. De middenvelder, die opvallend genoeg in slechts één duel geen speeltijd kreeg dit seizoen, moet zo'n 46 miljoen euro opleveren.

