Maatsen maakt basisdebuut op opvallende plek voor Chelsea, dat wint door Madueke

Chelsea heeft woensdagavond de volle buit gepakt op Stamford Bridge. The Blues waren in een boeiend duel met 2-1 te sterk voor stadgenoot Crystal Palace. Ian Maatsen, die vanaf de rechtsbuitenpositie speelde, maakte zijn basisdebuut in de Premier League bij de thuisploeg. Mykhaylo Mudryk en ex-PSV’er Noni Madueke waren de doelpuntenmakers voor Chelsea; Michael Olise nam de treffer van Palace voor zijn rekening.

Mauricio Pochettino voerde liefst vijf wijzigingen door vergeleken met de verloren uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers (2-1) van zondagmiddag. Naast Maatsen stonden ook Moisés Caicedo, Mudryk, Benoît Badiashile en Christopher Nkunku aan de aftrap. Ex-Ajacied Jaïro Riedewald zat op de bank bij Palace.

Maatsen bekroonde zijn basisdebuut bij the Blues na nog geen tien minuten bijna met een doelpunt. De Nederlandse back was het eindstation van een snelle counter van de thuisploeg en schoof de bal onder Palace-doelman Dean Henderson door. De bal leek in het net te rollen, ware het niet dat Tyrick Mitchell dat nog nét kon voorkomen en uitverdedigde.

Heel lang hoefde Chelsea niet te balen van die gemiste kans. Vier minuten later was het namelijk wél raak. Malo Gusto gaf een teruggetrokken voorzet op Mudryk, waar de Oekraïner alleen maar zijn voet tegenaan hoefde te zetten om te scoren: 1-0. Beide ploegen kregen na de openingstreffer hier en daar wat kansjes, maar het duurde lang voordat het volgende doelpunt zou vallen.

In de extra tijd van de eerste helft liet Olise nog maar eens zijn klasse zien. Andrew Ayew gaf een heerlijke voorzet op de Franse smaakmaker, die de loopactie naar de tweede paal had ingezet. Olise nam de bal op zijn borst aan en schoot vervolgens met links hard achter Chelsea-keeper Robert Sánchez: 1-1, wat ook direct de ruststand was.

Die tegentreffer was het 59ste competitiedoelpunt dat Chelsea in 2023 moest incasseren: het meeste sinds 1991. De eerste kansen waren kort na rust voor Palace, dat via Jean-Philippe Mateta tot twee keer toe dicht bij de 1-2 kwam. Maatsen werd na een uur spelen naar de kant gehaald voor Roméo Lavia, die deze zomer voor 62,1 miljoen euro overkwam van Southampton maar wegens blessureleed tot dusver nog geen minuut maakte.

Chelsea leek in de tweede helft opnieuw op voorsprong te komen. Nicolas Jackson scoorde, nadat hij even daarvoor een gigantische kans om zeep had geholpen. Thiago Silva bracht de Senegalees in stelling en zag hoe zijn voorzet werd gepromoveerd tot doelpunt. De videoscheidsrechter stak echter een stokje voor die treffer, daar Jackson buitenspel stond op het moment dat de voorzet werd gegeven.

In de 87ste minuut kwam de thuisploeg alsnog op voorsprong. Het was Eberechi Eze die in het strafschopgebied een overtreding maakte op Madueke en de videoscheidsrechter zag beoordelen dat dat een strafschop waard was. Madueke ging zelf achter de bal staan en stuurde Henderson de verkeerde kant op: 2-1. Chelsea loopt dankzij de overwinning op Palace drie punten in op Brighton & Hove Albion, dat wel één wedstrijd minder heeft gespeeld. The Blues blijven tiende. Palace behoudt plaats vijftien.

Vervelende avond voor Mark Flekken

Even verderop in Londen eindigde het duel tussen Brentford, met Mark Flekken in de basis, en Wolverhampton Wanderers in een waar doelpuntenfestijn. Na dertig minuten stond het al 1-3, dankzij twee snelle treffers van. Mario Lemina en Hee-chan Hwang namen in minuut dertien en veertien een treffer voor hun rekening.

Yoane Wissa tekende in minuut zestien voor de aansluitingstreffer na een assist van Neal Maupay. Hwang maakte na een half uur spelen zijn tweede van de avond, maar moest in de extra tijd van de eerste helft geblesseerd van het veld. Jean-Ricner Bellegarde zette tien minuten voor tijd de eindstand op het bord: 1-4.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Liverpool 19 12 6 1 23 42 2 Arsenal 18 12 4 2 20 40 3 Aston Villa 19 12 3 4 15 39 4 Manchester City 18 11 4 3 22 37 5 Tottenham Hotspur 18 11 3 4 13 36 6 Manchester United 19 10 1 8 -4 31 7 West Ham United 18 9 3 6 1 30 8 Newcastle United 19 9 2 8 12 29 9 Brighton & Hove Albion 18 7 6 5 3 27 10 Chelsea 19 7 4 8 2 25 11 Wolverhampton W. 19 7 4 8 -4 25 12 AFC Bournemouth 18 7 4 7 -5 25 13 Fulham 19 6 3 10 -8 21 14 Brentford 18 5 4 9 -3 19 15 Crystal Palace 19 4 6 9 -9 18 16 Nottingham Forest 19 4 5 10 -12 17 17 Everton 19 8 2 9 -1 16 18 Luton Town 18 4 3 11 -13 15 19 Burnley 19 3 2 14 -20 11 20 Sheffield United 19 2 3 14 -32 9

