Maatsen en Asensio schieten Aston Villa naar zege en kwartfinale tegen Paris Saint-Germain

Aston Villa heeft zich woensdagavond geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League. De ploeg van manager Unai Emery had op Villa Park weinig moeite met Club Brugge, dat na de vroege rode kaart voor Kyriani Sabbe kansloos was: 3-0. Ian Maatsen kwam eenmaal tot scoren, Marco Asensio tweemaal. Villa neemt het in zijn kwartfinale op tegen Paris Saint-Germain, dat dinsdag Liverpool uitschakelde.

Club-aanvoerder Hans Vanaken sprak vooraf uit dat zijn ploeg niets te verliezen had na de 1-3 nederlaag in eigen huis. De middenvelder zorgde bijna voor extra veel Belgische hoop toen hij in de zestien van Aston Villa een voorzet net naast het doel van Emiliano Martínez kopte.

Toch kantelde de wedstrijd razendsnel in het voordeel van Villa. Een diepe bal kwam terecht bij Marcus Rashford, die vlak buiten de zestien neergehaald werd door Sabbe. De rechtsback kreeg een directe rode kaart.

De vrije trap van Youri Tielemans werd fraai tot hoekschop verwerkt door Simon Mignolet, die ondanks de ondertalsituatie vrij weinig te doen had. Villa leek het met de 1-3 zege in België op zak wel te geloven, terwijl Club voetballend aardig voor de dag kwam.

Vlak na rust kwam Villa alsnog op 1-0. Een achteloos balletje van Leon Bailey werd op waarde geschat door Asensio, die opendraaide en hard raakschoot in de korte hoek: 1-0. Een speciale treffer voor Asensio, die Villa daarmee vrijwel zeker naar een ontmoeting met PSG schoot. Asensio wordt door Villa gehuurd van PSG.

Een heerlijke pass van Tielemans had Asensio zijn tweede treffer moeten opleveren, maar de Spanjaard schoot van dichtbij tegen de paal. Het werd alsnog 2-0 via Maatsen, die van dichtbij binnentikte op aangeven van Morgan Rogers. Een fraai moment voor Maatsen, die zijn eerste goal voor Villa maakte.

Villa bleef doordrukken en kwam ook op 3-0 na een razendsnelle aanval over links. Rashford werd diepgestuurd en legde bij de eerste paal af op Asensio, die met links alsnog zijn tweede treffer van de avond maakte.