Maarten Wijffels over international: ‘Ik denk dat hij uitstekend bij Ajax zou passen’

Maarten Wijffels denkt dat Wout Weghorst een absolute versterking zou zijn voor Ajax. Dat vertelt de journalist daags na het EK-duel tussen Polen en Nederland in de AD Voetbalpodcast. Weghorst viel in de 81ste minuut in en tekende twee minuten later voor de winnende goal: 1-2.

Met de goal tegen Polen tekende Weghorst opnieuw voor een belangrijk doelpunt namens het Nederlands elftal. Eerder deed hij dat onder meer al in de kwartfinale van het WK 2022 tegen Argentinië (2 goals) en door tot twee keer toe een winnende treffer te maken in de EK-kwalificatie tegen Ierland.

Waar veel mensen Weghorst zien als pinchhitter, is Wijffels het daar niet helemaal mee eens. “Een pinchhitter is iemand die bij wijze van spreken erin komt vliegen met z’n hoofd en dan de winnende maakt, zoals Dick Nanninga vroeger.”

“Maar Wout Weghorst kan niet uitzonderlijk koppen”, gaat de journalist verder. “Het is geen pinchhitter in die zin, maar de invalspits die ruikt waar het kan gebeuren. Dat is nog weer net iets anders dan een pinchhitter.”

Hoe dan ook is Wijffels onder de indruk van de spits. “Wout Weghorst staat altijd aan. Het is niet zo dat alles lukt, maar hij staat altijd aan. En dat is wel echt een kwaliteit. Gelukkig heb ik dat voor deze wedstrijd ook wel eens op Twitter geschreven, maar als hij naar Ajax zou gaan zou ik dat echt een uitstekende aankoop vinden.”

Daarmee doelt hij op het nieuws dat het Algemeen Dagblad eerder deze maand naar buiten bracht: Ajax zou overwegen om Weghorst, die nog tot medio 2025 vastligt bij Burnley, voor de neus van FC Twente weg te kapen.

Wijffels vindt dat wel een goed idee. “Hij brengt ook beleving in de groep. Je zal het niet altijd met hem eens zijn, hij zal echt wel eens het bloed onder je nagels vandaan halen als medespeler, maar er gebeurt wel wat. Hij brengt leven in de brouwerij, en als ze aan iets behoefte hebben in Amsterdam, is dat het. Ik denk dat dat uitstekend zou passen, als hij gehaald wordt.”

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties