Maar één club verdiende in laatste 10 jaar meer aan eigen jeugdspelers dan Ajax

Alleen Benfica verdiende in de afgelopen tien jaar meer geld aan eigen jeugdspelers dan Ajax. Dat heeft onderzoekbureau CIES bekendgemaakt. Waar Ajax 376 miljoen euro op wist te strijken, hield Benfica nog veel meer geld over aan spelers die in de eigen jeugd hadden gespeeld: 516 miljoen euro. Het podium wordt gecompleteerd door Olympique Lyon (370 miljoen euro).

Het CIES heeft naar clubs over de hele wereld gekeken, en berekend hoeveel elke club in de afgelopen tien jaar heeft verdiend aan zelfopgeleide spelers. Daarmee worden spelers bedoeld die tussen de leeftijden van 15 en 21 jaar minimaal drie seizoenen bij de club hebben doorgebracht. Uiteindelijk is daar een top honderd uit voortgekomen.

Ajax zag in de afgelopen tien jaar liefst 36 spelers die daaraan voldeden vertrekken bij de club. Dat leverde de Amsterdamemers in totaal dus 376 miljoen euro op. Overigens werd het grootste deel – 257 miljoen euro – verdiend in de afgelopen vijf jaar.

Belangrijke spelers die hebben bijgedragen daaraan waren spelers als Matthijs de Ligt, Donny van de Beek, Jurriën Timber en Davy Klaassen. Ajax is zeker niet de enige Nederlandse club die in de top honderd staat.

Ook PSV (12de plek, 248 miljoen euro), Feyenoord (37ste plek, 143 miljoen euro) en AZ (56ste plek, 98 miljoen euro) staan in de top honderd. De club van buiten Europa die het hoogste staat, is Flamengo: de Braziliaanse club verdiende 228 miljoen euro en staat daarmee dertiende.

Met een bedrag van 516 miljoen euro staat Benfica dus fier bovenaan. De Portugese club verdiende veel geld aan zelfopgeleide spelers als João Félix (ruim 127 miljoen euro), Rúben Dias (ruim 71 miljoen euro) en Renato Sanches (35 miljoen euro).

De top tien wordt, behalve Benfica, Ajax en Lyon, gecompeleteerd door Real Madrid (364 miljoen euro), Chelsea (347 miljoen euro), AS Monaco (325 miljoen euro), Sporting Portugal (306 miljoen euro), Tottenham Hotspur (256 miljoen euro), Manchester City (254 miljoen euro) en Atalanta (250 miljoen euro).

