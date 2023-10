Maakt PSV er zondag tien op een rij van tegen het kwakkelende Ajax?

Vrijdag, 27 oktober 2023 om 08:00 ‚ÄĘ Rian Rosendaal

PSV gaat als een raket in de Eredivisie: de eerste negen wedstrijden werden allemaal winnend afgesloten. Ajax daarentegen presteert dramatisch en bezet de zeventiende plaats. De ploeg van interim-trainer Hedwiges Maduro verloor donderdag ook nog eens met 2-0 van Brighton & Hove Albion in de Europa League. Drie dagen later gaat de kwakkelende formatie op bezoek in Eindhoven.

De lijstaanvoerder uit Eindhoven pakte afgelopen dinsdag een punt tegen RC Lens (1-1), waardoor er nog steeds uitzicht is op overwintering in de Champions League. Voor nu echter gaat de focus van de koploper op de ontmoeting met Ajax van zondag. In april stonden beide ploegen voor het laatst tegen elkaar. PSV veroverde in De Kuip de TOTO KNVB Beker door de strafschoppen beter te nemen.

Zie jij zondag PSV of Ajax winnen? Win vijftig keer je inzet bij winst van jouw favoriet. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken!

Wint PSV of Ajax? Profiteer van de UniBoost!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+