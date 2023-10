Maakt het ontketende Feyenoord er tegen Vitesse zeven op een rij van?

Woensdag, 18 oktober 2023 om 13:45

Voor Feyenoord is het na de interlandperiode weer tijd voor de Eredivisie. Zaterdag wacht voor de regerend landskampioen uit Rotterdam de confrontatie in De Kuip met Vitesse. Lukt het de formatie van trainer Arne Slot om voor de zevende keer op rij te winnen, of zorgen de bezoekers uit Arnhem voor een stunt in Rotterdam-Zuid?

Feyenoord wil zaterdag in eigen huis per se winnen van Vitesse, om zo aansluiting te houden met de ploegen daarboven, te weten PSV, AZ en FC Twente. De Rotterdammers verloren op de slotdag van afgelopen seizoen overigens met 0-1 van de Arnhemmers. Die nederlaag had geen gevolgen, want Feyenoord was toen al kampioen. Eerder die jaargang werd in GelreDome met maar liefst 2-5 gewonnen door de Champions League-deelnemer.

