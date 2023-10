Maakt het Nederlands elftal opnieuw korte metten met Griekenland?

Zaterdag, 14 oktober 2023 om 08:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:51

Het Nederlands elftal moet enkele dagen na de thuiswedstrijd tegen Frankrijk opnieuw aan de bak in de kwalificatiecyclus van het EK in Duitsland van volgend jaar. Griekenland is maandagavond namelijk de tegenstander van Oranje in de OPAP Arena van AEK Athene. Lukt het 'onze jongen's om drie belangrijke punten bij te schrijven tegen de Europees kampioen van 2004?

Bondscoach Ronald Koeman en zijn manschappen zullen de uitwedstrijd in en tegen Griekenland waarschijnlijk met optimisme tegemoet zien. Vorige maand werd namelijk eenvoudig met 3-0 gewonnen van de opponent van maandag. Marten de Roon, Cody Gakpo en Wout Weghorst scoorden al in de eerste helft, waardoor de ontmoeting met de povere Grieken in het Philips Stadion al heel snel beslist was. Grote vraag is nu natuurlijk of Oranje Griekenland opnieuw makkelijk opzij gaat schuiven.

Zie jij Nederland opnieuw winnen van Griekenland? Win vijftig keer je inzet bij winst van Oranje. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken!

Wint Oranje in Griekenland? Profiteer van de UniBoost!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+