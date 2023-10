Maakt Feyenoord er zes op een rij van tegen PEC Zwolle?

Donderdag, 5 oktober 2023 om 14:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:22

Feyenoord maakte woensdagavond indruk in de Champions League, maar desondanks werd nipt met 3-2 verloren van Atlético Madrid. De kans om sportieve revanche te nemen komt al snel voor het elftal van trainer Arne Slot, want zondag staat de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle op het programma. Wint Feyenoord in Overijssel voor de zesde keer op rij in de Eredivisie?

Na een wat stroeve start is Feyenoord echt op stoom geraakt in competitieverband. In de laatste vijf duels in de Eredivisie werd maar liefst 24 maal gescoord door de regerend landskampioen. Het zorgt ervoor dat Feyenoord in de buurt blijft van de koplopers PSV, AZ en FC Twente. PEC daarentegen verloor de laatste twee wedstrijden en kan een goed resultaat dus wel gebruiken, al zal dat geen gemakkelijke opgave worden tegen de Rotterdammers.

