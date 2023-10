Maakt Feyenoord er acht op een rij van op bezoek bij FC Twente?

Vrijdag, 27 oktober 2023 om 15:00 ‚ÄĘ Rian Rosendaal

Feyenoord lijkt onklopbaar de laatste weken. De regerend landskampioen uit Rotterdam won zeven keer op rij in de Eredivisie en maakte woensdagavond indruk in de Champions League door Lazio met 3-1 te kloppen. Zondag wacht een zware test voor het elftal van trainer Arne Slot, want Feyenoord gaat op bezoek bij FC Twente, dat een punt minder heeft verzameld tot dusver.

Santiago Gimenez was met twee doelpunten tegen Lazio opnieuw de held van Feyenoord, dat goede papieren heeft ook om na de jaarwisseling in de Champions League te spelen. Twente leek afgelopen zondag op weg naar winst tegen Heracles Almelo in de derby. In de slotfase ging het echter mis en werd een comfortabele voorsprong 0-2 voorsprong weggegeven: 2-2. De Tukkers azen dus op sportieve revanche.

