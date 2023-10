Maakt Danny Blind een terugkeer bij Ajax? ‘Er is beweging’

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 00:06 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 00:26

Danny Blind sluit niet uit dat hij terugkeert bij Ajax. Donderdagavond was hij aanwezig als analist bij Ziggo Sport rondom de EK-kwalificatieduels, en daar werd hij door presentator Bas van Veenendaal gevraagd hoe hij tegenover een dienstverband bij Ajax staat. “Ik heb contact gehad met Louis (van Gaal, red.). We gaan het zien, er zijn mogelijkheden”, reageerde Blind onder meer.

Na zijn carrière als voetballer was Blind in verschillende hoedanigheden werkzaam bij Ajax: onder meer als hoofdtrainer, assistent-trainer, technisch directeur en voetbalcommissaris. Met die laatste functie stopte hij in 2021, om assistent-bondscoach van het Nederlands elftal te worden.

Nu er bij Ajax veel wisselingen plaatsvinden in het bestuur, is het niet ondenkbaar dat Blind een terugkeer maakt; bijvoorbeeld in de Raad van Commissarissen. Daar komt een plek vrij omdat Jan van Halst, nu nog algemeen directeur, niet terugkeert in die functie.

“Ik heb dat altijd wel met plezier gedaan, en dan heb ik het over de RvC-rol”, begint Blind desgevraagd. “Maar ik denk dat het aanstellen van een algemeen directeur en technisch directeur belangrijker is. En er zal ook een technische man in de RvC moeten komen. Wie weet.”

Op de vraag of Blind daar al over gesproken heeft met Ajax, antwoordt hij: “Nee, nee. Ik heb natuurlijk wel contact gehad met Louis (van Gaal, red.), en hij heeft daar ook iets over gezegd. Onze verstandhouding op voetbalgebied is ook duidelijk. Dus het zou kunnen, maar het is nog niet zover."

“We gaan het zien. Er is beweging, en er zijn mogelijkheden. Er werd ook gesuggereerd dat ik hoofd jeugdopleidingen of technisch directeur kon worden, maar ik ben niet in the running om echt weer 24/7 werkzaam te zijn.”

Toen Blind de RvC eerder verliet, was er wat rumoer. “Ik was het oneens met behoorlijk wat transfers. Dat is toen gebeurd. En nu is het weer een heel andere situatie. De hele RvC ziet er ook weer heel anders uit. En het blijft natuurlijk Ajax, en dat is wel de club waar ik van houd.”