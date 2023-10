Lyrische Van der Vaart baalt toch van één naam bij Feyenoord: ‘Jeetje mina’

Woensdag, 25 oktober 2023 om 21:42 • Mart van Mourik

Rafael van der Vaart vindt dat Feyenoord ‘verplicht’ is te overwinteren in de Champions League. De analyticus heeft dusdanig genoten van het spel van de Rotterdammers tegen Lazio dat hij stelt dat een plek in de knock-outfase het team van trainer Arne Slot niet meer kan ontgaan. Toch was er een punt van kritiek voor één speler: Marcos López.

De ploeg Slot was in De Kuip veel te sterk voor Lazio, dat twee doelpunten van Santiago Gimenez en een van Ramiz Zerrouki om de oren kreeg. Een onnodig weggegeven strafschop, benut door Lazio-aanvaller Pedro, deerde Feyenoord uiteindelijk niet: 3-1.

De voor Bart Nieuwkoop ingevallen López kreeg al binnen drie minuten na zijn entree de gele kaart. In de 82ste minuut ging de Peruaan de fout in, toen hij Taty Castellanos onderuit trok in de zestien. Arbiter Tobias Stieler kende Lazio een penalty toe die benut werd door Pedro.

“Als kan spelen zoals Feyenoord tegen Lazio deed, dan kun je het niet maken om niet te overwinteren in de Champions League”, stelt Van der Vaart. “Overwinteren moet ook het doel zijn als je zó goed speelt en dit kan. Dit is waar nu de lat ligt.”

“Maar die penalty: jeetje mina”, reageert de analist in de studio van Ziggo Sport na zijn lofzang over Feyenoord. “Op dat moment kan ik me echt voorstellen dat je als trainer denkt: dit is niet heel slim. Hij had nota bene al geel.”

“Er is niet heel veel aan de hand bij dat moment. Maar het is zó dom, het is zó dom. Totaal onnodig en helemaal niet op een gevaarlijke positie. Ik vind het best wel een goede speler, maar dit is echt heel erg ongelukkig”, aldus Van der Vaart.

Tegelijkertijd is Giovanni van Bronckhorst voor de camera van RTL 7 milder voor de back. "Hij maakt de overtreding. Maar het is ook niet makkelijk, als linksbenige verdediger aan de rechterkant. Je moet invallen aan de andere kant en dan pak je ook nog eens geel na twee minuten. En dan heb je ook nog eens een linksbenige speler voor je."