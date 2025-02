Lyrische Keane weet nog hoe Slot binnenkwam bij Liverpool: 'Dan was je opgesloten'

Liverpool won zondag met 0-2 van Manchester City en heeft een zeer belangrijke hobbel genomen in de jacht op de Engelse landstitel. Na afloop zijn de kranten in Engeland het over één ding eens: Arne Slot wordt kampioen in zijn eerste jaar als manager in de Premier League.

The Guardian roept Liverpool, met elf punten voorsprong op nummer twee Arsenal, nu al uit tot kampioen. ''Liverpool is gewoon meedogenloos geweest tegen Manchester City. En Slot is een kalme verschijning aan de zijlijn, terwijl Pep Guardiola oververhit raakte. De Liverpool-spelers voerden het plan uit, want ze wisten dat het zou werken.''

Volgens The Athletic was dit de beste wedstrijd van Liverpool dit seizoen. ''Een professionele en klinische masterclass van Slot, op het moment dat zijn elftal dat hard nodig had. Onder leiding van Virgil van Dijk en Ibrahim Konaté werd door Liverpool een muur opgetrokken die niet te slechten viel voor Manchester City.''

Ook The Telegraph neemt een voorschot op de titel van Liverpool. ''Stof die open bus maar vast af en dien bij de gemeenteraad maar een aanvraag aan voor wegafsluitingen. Liverpool staat elf punten los in de Premier League en zal op korte termijn tot kampioen worden gekroond. Liverpool speelde ook als een ware kampioen.''

''Wát een prestatie zal dat zijn voor Slot, in zijn eerste jaar als opvolger van Jürgen Klopp. Wie zei dat niemand hem kon opvolgen bij Liverpool? En wat zal Klopp nu denken? Voor Slot verloopt alles vlekkeloos en dat is het grootste compliment dat je hem kan geven. Zeker gezien de grootte van de club en de omvang van de erfenis van Klopp'', krijgt de Nederlandse manager een groot compliment uitgedeeld.

Roy Keane is in de studio van Sky Sports lovend over Slot. ''Hij kwam een beetje als een onbekende binnen en de verwachtingen waren niet zo hoog. Zeker ook omdat Liverpool geen grote aankopen had gedaan. En als je na de eerste helft van zijn eerste wedstrijd tegen Ipswich Town (0-2 winst, red.) had gezegd dat de kampioen aan het werk was, dan was je waarschijnlijk opgesloten.''

''Maar Slot heeft het fantastisch gedaan. Hij is eerlijk en openhartig en de spelers gaan daar goed mee om. En kampioen worden gaat niet zomaar, daar moet je hard voor werken. Ze hebben geweldige spelers en het momentum. Slot heeft echt heel goed werk geleverd'', aldus de voormalig captain van Manchester United.