Lyrische De Boer wijst Ajax-talenten op 'beest' van FC Barcelona: 'Wát een geweldenaar!'

Ronald de Boer is onder de indruk van het voetbal dat FC Barcelona dit seizoen etaleert onder trainer Hansi Flick. De voormalig middenvelder van de Catalanen is vooral van één speler bijzonder gecharmeerd.

De Boer was onlangs aanwezig bij het Champions League-duel tussen Barcelona en Borussia Dortmund (4-0). Hij zag toen een een elftal met enorm veel intensiteit en vermogen om heel snel om te schakelen bij balverlies.

De voormalig Ajacied geniet bij Barcelona het meest van Pau Cubarsí. ''Ik stond donderdag op het veld bij de Onder 17 en Onder 19 van Ajax. En die Cubarsí is achttien hè! Wat een beest, in positieve zin. Op die leeftijd al met zó veel intensiteit de duels aangaan'', zo klinkt het bij Ziggo Sport.

De Boer hoopt dat Cubarsí als voorbeeld dient voor de talenten in de Ajax-opleiding. ''Ik zei tegen sommige jongens: 'Eigenlijk moet je dat even terug gaan zien. Of het live gaan zien, om te zien wat je eigenlijk al moet kunnen op die leeftijd'.''

''Natuurlijk is de ene speler fysiek eerder volgroeid en zijn er spelers die gewoon zoveel kwaliteit hebben dat het minder lang duurt. Sommigen hebben een langere aanloop nodig. Ik was ook al 23 toen ik het pas snapte. Maar wát een geweldenaar'', is De Boer nogmaals lovend over de jonge verdediger van Barcelona.

De Boer erkent dat hij op achttienjarige leeftijd nog lang niet zover was als Cubarsí. ''Ik kon aardig voetballen. Maar het echte besef van wat profvoetbal inhoudt, kreeg ik pas nadat ik terugkeerde bij Ajax'', doelt de oud-middenvelder op zijn verhuurperiode bij FC Twente in het seizoen 1992/93.

''Ik had toen een aanloopje gecreëerd bij FC Twente, maar pas daarna begreep ik wat er echt wordt geëist. Maar deze jongens, Cubarsí, Yamal, Pedri, voetballen op zo’n jonge leeftijd al zó volwassen... Dat vind ik echt knap'', aldus de analist.