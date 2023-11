Lyon vol ongeloof: stenigen spelersbus én Grosso nauwelijks beantwoord

Een besluit van de LFP, het bestuursorgaan van de Ligue 1, heeft donderdag voor veel ophef gezorgd. Er is namelijk besloten om de competitiewedstrijd tussen Olympique Marseille en Olympique Lyon 'gewoon' in het stadion van Marseille te laten plaatsvinden, inclusief publiek. Het duel werd eind oktober nog uitgesteld omdat Lyon-trainer Fabio Grosso gewond raakte bij een bekogeling van de spelersbus door Marseille-fans. Les Gones zijn verbolgen over het besluit.

Het incident eind oktober gebeurde vlak voor het binnenrijden van het Stade Vélodrome. Marseille-fans hadden zich op de weg daarnaartoe verzameld en bekogelden de spelersbus van Lyon met stenen.

Er sneuvelden enkele ruiten, waarbij Grosso werd geraakt door rondvliegende scherven. Zijn gezicht zat onder het bloed en hij moest bij aankomst direct naar de eerste hulp.

Het duel werd al snel afgelast, opnieuw gepland (op 6 december) en nu is ook de locatie van het treffen bekendgemaakt. De LFP meldt dat het in Stade Velódrome en 'gewoon' met fans van beide ploegen wordt afgewerkt.

Lyon is daar niet over te spreken. "Olympique Lyon is diep geschokt dat de tuchtcommissie zichzelf incompetent verklaart om met de extreme incidenten die op 29 oktober plaatsvonden om te gaan", aldus de club in een statement. "Deze beslissing geeft onmiskenbaar aan dat de LFP zichzelf ontslaat van verantwoordelijkheid voor deze serieuze geweldsdelicten."

"Daarom kondigt Olympique Lyon aan in beroep te zullen gaan tegen het besluit van de tuchtcommissie. Deze onacceptabele gebeurtenissen mogen niet onbeantwoord blijven."

Marseille heeft nog niet gereageerd op het besluit van de LFP. Het heeft dan ook al laten weten dat sowieso te zullen respecteren.