Álvaro Morata kiest dag na behalen EK-titel met Spanje voor vertrek uit LaLiga en voor deal met AC Milan

Álvaro Morata vervolgt zijn loopbaan bij AC Milan, zo verzekert transfermarktexpert Fabrizio Romano maandag. De grootmacht uit de Serie A maakt gebruik van de ontsnappingsclausule van 13 miljoen euro in het tot medio 2026 lopende contract van Morata bij Atlético Madrid.

Romano voegt aan zijn berichtgeving op X toe dat Morata op korte termijn een vierjarig contract zal ondertekenen bij Milan. Beide partijen zijn in ieder geval tot een mondeling akkoord gekomen tijdens de recente onderhandelingen.

De verwachting is dat de Spaanse aanvaller (31) nog deze week de medische keuring zal ondergaan in het San Siro. Als daar geen problemen aan het licht komen, staat Morata niets meer in de weg om zich voor meerdere seizoenen aan Milan te verbinden.

Morata werd in de afgelopen jaren veelvuldig gelinkt aan een transfer richting Milan, de nummer twee van het afgelopen seizoen. Een definitief akkoord kwam echter nooit van de grond. Nu lijkt het er toch op dat Morata voor i Rossoneri kiest in de herfst van zijn loopbaan.

De van Atlético afkomstige Morata speelde eerder in de Serie A voor Juventus. Hij kwam voor de club uit Turijn tot 59 goals in 185 wedstrijden. Hij veroverde met Juventus twee landstitels, drie nationale bekers en een Italiaanse Supercup.

Morata won voorts twee keer de landstitel met Real Madrid, terwijl hij ook tweemaal met de Champions League-beker in zijn handen stond. De ervaren aanvaller speelde ook nog kort voor Chelsea, dat met de spits in de gelederen de Europa League won.

In 154 duels namens Atlético wist Morata 58 keer het net te vinden. Desondanks verlaat hij de Madrileense club zonder prijzen. Morata beleefde een moeilijk seizoen bij Atlético, wat wellicht de reden is om voor Milan te kiezen.

Depay

Memphis Depay, wiens contract bij Atlético op 1 juli officieel afliep, werd onlangs in de Italiaanse media genoemd bij Milan. Door de naderende komst van Morata is het onzeker of de Oranje-international nog in beeld is bij de clubleiding.

Morata nam zondagavond als aanvoerder van Spanje de Europese beker in ontvangst. Hij scoorde niet in de finale tegen Engeland. Nico Williams en Mikel Oyarzabal deden dat wel, waardoor Spanje met 2-1 zegevierde in Berlijn.

