Álvaro Morata deelt tijdens titelfeest Spanje sneer uit naar Jamal Musiala

Álvaro Morata heeft na de EK-winst nog een sneer uitgedeeld richting Jamal Musiala. De aanvoerder nam tijdens het titelfeest in Madrid de microfoon en liet zich bij het aankondigen van Dani Carvajal lichtelijk gaan.

Spanje werd zondagavond ten koste van Engeland voor de vierde keer in de historie Europees kampioen. In de finale was het met 2-1 te sterk door doelpunten van Nico Williams en Mikel Oyarzabal.

Maandagavond werd La Selección onthaald in Madrid, waar het titelfeest losbarstte. Eerst werd de Spaanse selectie met een bus door de stad gereden, daarna ging het feest verder op een podium in het centrum van de Spaanse hoofdstad.

Daar pakte Morata zijn moment door via de microfoon alle spelers aan te kondigen. Bij het aankondigen van rechtsback Carvajal ging Morata wat ver, door nog een sneer uit te delen richting Musiala, die met Duitsland in de kwartfinale werd uitgeschakeld door de Europees kampioen.

“Waar is Musiala?!”, schreeuwde Morata door de microfoon. Daarna verscheen Carvajal op het podium. De rechtsback van Real Madrid pakte in de verlenging van de kwartfinale tegen Duitsland zijn tweede gele kaart na een overtreding op Musiala. Desondanks won Spanje die wedstrijd met 2-1.

???? Historia de este país... ¿Dónde está Musiala? pic.twitter.com/Pnlowh5MyY — MARCA (@marca) July 15, 2024

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties