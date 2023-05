‘Álvarez wekt interesse van topclubs; Ajax houdt vast aan hoge vraagprijs'

Vrijdag, 5 mei 2023 om 11:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:03

Ajax ziet Edson Álvarez de komende transferperiode het liefst niet vertrekken, zo meldt Florian Plettenberg, journalist bij Sky Sport Deutschland. De situatie is vergelijkbaar met die van Jurriën Timber. Om de nek van de centrale verdediger zou Ajax een prijskaartje van vijftig miljoen euro hebben gehangen. Bij een eventueel vertrek van Álvarez houden de Amsterdammers naar verluidt vast aan dezelfde vraagprijs.

Álvarez heeft over interesse niets te klagen. Volgens Plettenberg wordt de Mexicaans international gevolgd door ‘veel topclubs’. Namen van clubs worden door de journalist echter niet genoemd. Álvarez stond in de zomer van 2022 nog in de nadrukkelijke belangstelling van Chelsea. De Londenaren meldden zich een dag voor het sluiten van de transfermarkt in Engeland bij Ajax met een bod van vijftig miljoen euro. Voor de regerend landskampioen was een vertrek destijds onbespreekbaar, aangezien er toen al vele basisspelers waren vertrokken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Afgelopen woensdag wist BILD te onthullen dat Álvarez op een shortlist is verschenen van Bayern München. De Duitse grootmacht verkent de opties op de transfermarkt wat betreft het middenveld en zou ook de Mexicaan in de gaten houden. Álvarez ligt bij Ajax nog vast tot medio 2025. Hij wordt net als Timber als een sleutelspeler beschouwd. Een transfer valt echter niet geheel uit te sluiten. Indien geïnteresseerde clubs met een bod van vijftig miljoen euro over de brug komen, is een vertrek voor het tweetal bij Ajax bespreekbaar.

Het Algemeen Dagblad meldde eerder deze week dat het aannemelijk is dat Álvarez en Mohammed Kudus komende zomer uit Amsterdam vertrekken. “Om die reden heeft Mislintat in zijn compositie van de kleedkamer ruimte gelaten voor twee nieuwe middenvelders", schreef de krant. Daarnaast zet de kersverse technisch directeur ook in op de komst van een extra verdediger en een centrumspits.