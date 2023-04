Álvarez mist PSV door kaartenrecord en komt heel boos voor camera

Zondag, 16 april 2023 om 23:12 • Mart van Mourik • Laatste update: 01:53

Edson Álvarez baalt van arbiter Marc Nagtegaal, zo laat hij na afloop van het gewonnen duel met FC Emmen (3-1) weten in gesprek met ESPN. De middenvelder van Ajax liep na een half uur spelen tegen een gele kaart aan, al had de scheidsrechter die volgens hem nooit mogen geven. “Ik ben erg boos om eerlijk te zijn. Volgens mij maakte ik een hele normale overtreding”, aldus Álvarez, die door de gele prent in de kraker tegen PSV een schorsing moet uitzitten.

Het is al de tiende gele kaart voor Álvarez in deze voetbaljaargang, waardoor een schorsing een feit is. Nooit eerder pakte een speler van Ajax zoveel kaarten in een Eredivisie-seizoen. “Ik ben erg boos om eerlijk te zijn”, reageert de Mexicaans international na afloop. “Volgens mij maakte ik een hele normale overtreding. Ik verdiende geen gele kaart te krijgen, en het was bovendien pas mijn eerste overtreding. Nu loop ik een belangrijke wedstrijd mis vanwege een slechte beslissing.”

“Wat die kaarten over mijn speelstijl zeggen? Helemaal niks”, vervolgt Álvarez. “Het is mijn speelstijl en ik kan er niets aan veranderen. Ik wil ook niks veranderen. Sommige kaarten zijn verdiend, andere niet. Scheidsrechters maken fouten, maar mijn speelstijl pas ik niet aan. Kijk, tussen die tien kaarten zitten er misschien een aantal die ik kreeg vanwege aanmerkingen op de leiding of vanwege opstootjes. Maar verder pak ik geen kaarten waar kwade bedoelingen achter zitten. Ik ben iemand die op het randje speelt en de scheidsrechters beoordelen dat hoe ze willen”, besluit de Álvarez.

Trainer John Heitinga neemt het na de wedstrijd op voor Álvarez. "Het is een beslissing van de scheidsrechter. Ik vind er wel wat van, maar we moeten verder met de spelers die we hebben. Je verandert er toch niets meer aan. Wij moesten zorgen dat we deze wedstrijd winnen. Nu gaat het vizier op volgende week. Dit zit in zijn spel en maakt van hem een speler die je graag in je ploeg hebt, iemand die altijd de grenzen opzoekt. Dat levert vaak positiviteit op voor ons”, aldus de coach.