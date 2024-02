Luxeprobleem Koeman? Basisplaats Oranje lijkt voor 'volleerd veteraan’ ver weg

Matthijs de Ligt moet op het EK 2024 opnieuw vrezen voor een bijrol. Door een blessure van Dayot Upamecano en de afwezigheid van Kim Min-Jae (Azië Cup) maakt hij momenteel indruk als defensieleider van Bayern München. Voor een basisplaats bij Oranje lijkt hij echter niet in aanmerking te komen.

De Ligt verloor in de eerste seizoenshelft de concurrentiestrijd van nieuwkomer Kim en stond vijf weken aan de kant met een knieblessure. Na de winterstop weet hij weer te heersen in het hart van de Beierse verdediging.

Journalist Sam Planting schrijft in een analyse voor Voetbal International dat De Ligt in fysieke duels nog altijd even resoluut is als in zijn bewierookte beginjaren bij Ajax. “Vanaf zijn tienerjaren is De Ligt gewend om met gigantische ruimtes in de eigen rug te verdedigen. Hierdoor oogt hij op 24-jarige leeftijd al als volleerd veteraan bij het neutraliseren van counters”, aldus Planting.

Ook aan de bal lijkt De Ligt weer op het talent dat zo’n grote indruk bij Ajax wist te maken. Toch lijkt een basisplaats voor De Ligt op het EK in Duitsland ver weg. Louis van Gaal koos op het WK in Qatar voor drie centrale verdedigers. Als rechter centrumverdediger kreeg Jurriën Timber destijds de voorkeur.

Onder Ronald Koeman, die tijdens de EK-kwalificatie eveneens overstapte naar een formatie met drie centrale verdedigers, kreeg Lutsharel Geertruida bij afwezigheid van Timber (blessure) de voorkeur boven De Ligt.

Planting stipt aan dat er in een driemansdefensie als rechter centrale verdediger twee specifieke kwaliteiten worden gevraagd waar De Ligt niet in uitblinkt: tot diep op de vijandelijke helft in de rug van rechtsback Denzel Dumfries kunnen doordekken als hij voorin druk zet en het indribbelen in balbezit.

Koeman over vele defensieve opties

Bij het-programmaging bondscoach Koeman recent in op de lastige keuzes die hij in aanloop naar het EK moet maken. Met De Ligt, Virgil van Dijk, Stefan de Vrij, Sven Botman, Jurriën Timber, Nathan Aké, Lutsharel Geertruida, Micky van de Ven en Jorrel Hato beschikt Koeman over heel wat kwalitatief sterke centrumverdedigers.

“Je hebt als trainer een beetje een plaatje in je hoofd van wat je groep is. En op een aantal posities is heel veel concurrentie”, liet Koeman weten. Als je kijkt hoeveel top centrale verdedigers we hebben in Nederland… Dat is ongelofelijk. Daar zijn hele moeilijke keuzes in te maken. Je vertelt liever een jonge speler dat hij zijn debuut gaat maken dan dat je een van deze spelers moet teleurstellen om uiteindelijk niet bij de EK-groep te zitten.”



