Luuk de Jong zorgt voor 'lichte irritatie' bij PSV, dat al zoekt naar een vervanger

Alle ogen bij PSV zijn gericht op Luuk de Jong, zo schrijft clubwatcher Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. De 34-jarige spits zorgt inmiddels voor ‘lichte irritatie’ in het Philips Stadion.

De Jong zal maandag niet van de partij zijn tijdens de eerste training van PSV. De routinier moet nog altijd een beslissing nemen over zijn toekomst.

Volgens Elfrink snakt de clubleiding naar duidelijkheid. “Zodat definitieve stappen richting de toekomst mogelijk zijn. De lange periode van wachten zorgt voor lichte irritatie, zonder dat het De Jong nou echt kwalijk wordt genomen.”

“Het is ook niet zo gek dat hij goed wil nadenken over een van de laatste stappen in zijn imposante carrière, waarin hij zo enorm veel voor PSV heeft betekend”, aldus Elfrink, die weet dat PSV ondertussen al naar een vervanger zoekt.

“Zodra Stewart iemand anders vindt die in het profiel van een echte nummer 9 past, moet De Jong bliksemsnel beslissen of hij nog prijs stelt op een langer dienstverband in het Philips Stadion. Anders rijdt de Eindhovense trein zonder hem door”, aldus de journalist.

De Jong kan zijn aflopende verbintenis bij PSV met een seizoen verlengen. Mogelijk moet hij vervolgens wel akkoord gaan met een nieuwe rol.

De kans is aanwezig dat De Jong komend seizoen als tweede spits achter Ricardo Pepi belandt. Het is de vraag of eerstgenoemde een rol als pinchhitter ziet zitten, of dat hij mogelijk toch nog elders als eerste keus kan spelen.