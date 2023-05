Luuk de Jong meldt zich op Instagram voor cynische sneer richting OnsOranje

Maandag, 1 mei 2023 om 11:10 • Tom Rofekamp

Luuk de Jong voelt zich overgeslagen. De pas afgezwaaid international werd na de bekerwinst van PSV niet gefeliciteerd door OnsOranje, het officiële kanaal achter het Nederlands elftal. Xavi Simons en Joey Veerman daarentegen ontvingen wel felicitaties. De Jong meldt zich daarom op Instagram met een cynische reactie aan het adres van OnsOranje.

"Cup Winners! Congrats boys!", schrijft het Instagram-account van OnsOranje zondagavond. Daarbij worden de accounts van Veerman en Simons getagd. Beiden reageren gevleid door de felicitaties, maar de meeste likes gaan naar de respons van De Jong. "Dankjewel", reageert de 39-voudig international droogjes.

De Jong besloot begin maart te bedanken voor Oranje. Dat deed hij om meer tijd te hebben voor zijn club en gezin, zo lichtte de spits toe. De Jong had echter op meer warmte gerekend, blijkt nu. Simons heeft met zijn drie interlands aanmerkelijk minder reputatie opgebouwd bij het nationale team dan De Jong. Veerman moet zelfs zijn haasje nog krijgen.

De Jong kon zich tijdens de bekerfinale niet zo laten gelden als in de ontmoeting met Ajax een week daarvoor. Toen tekende de aanvoerder van PSV voor twee treffers in de 3-0 overwinning. Desondanks zal de bekerwinst als een kroon voelen op een bewogen seizoen. De tweede plaats (en dus Champions League-voetbal) is binnen handbereik, terwijl ook de Johan Cruijff Schaal nog in de wacht werd gesleept.