Luuk de Jong maakt korte metten met geruchten over binnenlandse transfer

Luuk de Jong beschikt bij PSV over een aflopend contract en kan de Eindhovense club deze zomer met een transfervrije status verlaten. De inmiddels 34-jarige aanvaller is reeds in verband gebracht met FC Utrecht, maar volgens De Jong is er geen enkele sprake van een verhuizing richting De Galgenwaard.

Arno Vermeulen bracht zondag naar voren dat er contact is geweest tussen FC Utrecht en De Jong over een mogelijke samenwerking. De Jong benadrukt twee dagen later dat de woorden van Vermeulen absoluut niet op waarheid berusten.

''Ik heb het op internet voorbij zien komen. FC Utrecht werd genoemd. Ik heb dat net ook aangegeven: als ik in Nederland blijf voetballen, dan is dat bij PSV'', laat De Jong in gesprek met Voetbal International aan duidelijkheid niets te wensen over.

De ervaren PSV'er snapt weinig over de geruchten over een mogelijk vertrek uit Eindhoven. ''Ik snap ook niet waar ze dat vandaan halen. Ik heb een aflopend contract en nog niet veel aangegeven daarover.''

''Ik ben in gesprek met PSV en ben er zelf ook nog niet helemaal uit. Dat moet ik allemaal nog bekijken en dan gaan ze speculeren natuurlijk. Dat hoort er ook wel een beetje bij in dit vak'', zo weet de geroutineerde spits hoe het er doorgaans aan toegaat in de voetbalwereld.

De Jong gaat tot slot in op de vraag of De Graafschap, zijn oude liefde, een optie is voor deze zomer. ''Dat heb ik ook al een keer voorbij zien komen. Dat ligt puur aan hoe ik er zelf in sta op dat moment. Maar komend seizoen sowieso niet.''

''Ik voel me nog fit en goed. Ik wil bij clubs spelen waar je om prijzen en titels kunt spelen. Dat kan bij PSV, dus ik ben nog steeds in gesprek. Ik maak het seizoen af en ga dan kijken wat ik precies wil'', zo besluit de spits van PSV zijn uitleg.