Luuk de Jong helpt PSV aan zuinige overwinning tegen Almere City

PSV heeft zaterdag zonder al te veel spektakel gewonnen in de Eredivisie. De ploeg van Peter Bosz had tegen Almere City FC ruim voldoende aan twee doelpunten van Luuk de Jong, waarvan een penalty: 2-0. De Eindhovenaren breiden de voorsprong als koploper van de Eredivisie op Feyenoord in ieder geval voor even uit tot dertien punten. Almere City staat dertiende.

De verwachtingen in het Philips Stadion zullen voorafgaand hoog geweest zijn. PSV trad aan in een op papier zeer aanvallende opstelling, met daarin Noa Lang en Guus Til op het middenveld. Voorin kreeg Luuk de Jong ondersteuning vanaf de vleugels van Johan Bakayoko en Hirving Lozano.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Het gehoopte spektakel bleef echter uit. PSV had de hele wedstrijd moeite in de combinaties en kwam nauwelijks tot uitgespeelde kansen tegen het goed gegroepeerde Almere City.

In de vijfde minuut van de wedstrijd verzuimde scheidsrechter Rob Dieperink om rood te trekken voor Sherel Floranus, die aan de noodrem trok bij de doorgebroken Til. Floranus kwam weg met geel.

In het restant van de eerste helft slaagde PSV er twee keer in om een speler vrij voor keeper Nordin Bakker te zetten. De Almere-goalie verkleinde in de tiende minuut van de wedstrijd de hoek voor Lozano, die daardoor op hem schoot. Hetzelfde overkwam een kwartier later Bakayoko, die vrijkwam na een prachtige dieptebal van Olivier Boscagli.

De wedstrijd leek al totaal doodgebloed toen PSV vlak voor rust plots de leiding nam. Sergiño Dest brak over links door en had een uitstekende voorzet in huis op De Jong, die binnentikte: 1-0.

Een kwartier na rust verdubbelde PSV de marge. Almere-verdediger Loïc Mbe Soh wierp zijn lichaam voor een schot van Lozano en kreeg de bal daarbij tegen de arm: een penalty voor PSV. De Jong maakte het uiterst kalm af: 2-0.

In de eindfase maakte Jason van Duiven, die door PSV wordt verhuurd aan Almere, zijn opwachting als invaller. In blessuretijd had de spits een voor hem heel bijzonder doelpunt kunnen maken, maar Van Duiven stuitte een-op-een op de snel uitgekomen Walter Benítez.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties