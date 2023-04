Luuk de Jong benoemt wie de meeste indruk op hem maakte bij Barcelona

Zaterdag, 22 april 2023 om 11:11 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:15

Luuk de Jong kijkt met een goed gevoel terug op zijn tijd bij Barcelona. De centrumspits van PSV zegt in gesprek met het Algemeen Dagblad 'zijn droom te hebben geleefd' in Catalonië en nog altijd regelmatig berichtjes van enthousiaste fans te ontvangen. Ook licht De Jong één speler uit die hem bij tijd en wijle paf liet staan op de training: Ousmane Dembélé.

De Jong wordt door de krant gevraagd of de Barça-fans nog wel eens toenadering zoeken. "De afgelopen twee weken nog", antwoordt hij lachend. "Speelde Barcelona 0-0 (tegen zowel Girona als Getafe, red.), komt er een stroom van berichtjes. 'Waar was je nou, Luuk? We hadden je nodig om te winnen!' Toch leuk voor een spits van wie ze in het begin dachten: wat moeten we daarmee?!"

De pas afgezwaaide Oranje-international zegt 'zijn droom te hebben geleefd in Spanje', en te hebben genoten van het cultuurverschil met Nederland. Ook qua niveau viel De Jong een aantal verschillen op. "Die Ousmane Dembélé, die kon precies lezen wanneer hij als buitenspeler een extra tegenstander op zich kreeg en welke passjes hij dan op de spits moest geven", blikt De Jong terug.

De 32-jarige kijkt ook nog altijd met plezier naar zijn andere Spaanse werkgever, Sevilla. Daar maakte hij zich onsterfelijk door in 2020 de Europa League-finale te beslissen. "Sevilla maakt een slecht seizoen door in de competitie, maar ze zijn wel weer halvefinalist in de Europa League. Ik heb zelf gevoeld hoe die competitie speciaal is bij die club. Ze kunnen op dat podium vaak wat meer. Bij mijn eerste kennismaking werd ik meteen rondgeleid in het stadion langs een vitrine met vijf Europa League-bekers. ‘Wij zijn dé club van dit toernooi’, zei de president. Dan zie je de trots", aldus De Jong.