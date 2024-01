Luuk de Jong begrijpt Joey Kooij niet: ‘Die gele kaart is beetje kinderachtig’

Luuk de Jong uit na afloop van FC Utrecht - PSV zijn twijfels over het optreden van Joey Kooij. Volgens de aanvoerder van de Eindhovense club had de gelijkmaker van de thuisclub afgekeurd moeten worden en is het tevens vreemd dat niet zijn bewaker Mike van der Hoorn, maar hij een gele kaart ontving.

Verslaggever Cristian Willaert constateert dat De Jong een paar keer boos was op Kooij en wil van de spits weten hoe hij het ervaren heeft. "Vind je dat nou lekker, zulke duels? Want normaal gesproken kom je een halve meter hoger dan je tegenstander."

"Nou ja, als hij (Van der Hoorn, red.) al zijn arm op mijn hoofd legt voordat ik wil springen, dan kan je moeilijk omhoog komen. Door het mindere veld gingen we sneller de lange bal zoeken", aldus De Jong, die geel kreeg toen hij in een duel zijn bewaker raakte.

"Ik denk dat ik hier gewoon hoger spring dan hij, waardoor hij tegen mijn arm aankomt. Maar dan is het wel een beetje kinderachtig dat ik hier dan geel voor krijg. Dat hoort er ook bij, maar los daarvan, het was zonde vandaag."

Luuk de Jong had het heel lastig tegen Mike van der Hoorn.

Goal FC Utrecht

De Jong baalt ervan dat PSV zo slecht voor de dag kwam in Utrecht. "We kwamen in de tweede helft ook niet goed onder de druk van Utrecht uit. Toen ik dacht dat de storm wat voorbij was, kwam er een bal aan de zijkant. Ik dacht dat dit een overtreding op Dest was, maar los daarvan: één voorzet en het is 1-1... "

Dest verloor kort na rust de bal na een persoonlijk duel aan de linkerkant van het veld. Sam Lammers kwam hierdoor in balbezit, waarna de spits de achterlijn opzocht en een puntgave voorzet afleverde op Othman Boussaid, die de bal keihard in het doel van PSV ramde.

Bakayoko

De Jong uit tevens zijn ongenoegen over het in zijn ogen soms egoïstische spel van collega-aanvaller Johan Bakayoko. "Alle complimenten voor die jongen, want hij doet het echt fantastisch. Maar hij had de bal voor zijn linkerbeen liggen. Dan denk ik: Gooi hem nou voor. Maar dan kapt hij naar zijn rechter en geeft hij de bal met dat been voor."

"Je weet: Guus (Til, red.) en ik willen die ballen er met links ingedraaid hebben. Die jongen doet dat zo vaak zo fantastisch. Dat kan hij echt. Ik vond het jammer dat hij toen de verkeerde keuze maakte. Maar het blijft voetbal, daar moet je het mee doen", verzucht de PSV-aanvoerder.

