Luton Town ziet grote droom uitkomen en promoveert naar Premier League

Zaterdag, 27 mei 2023 om 20:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:38

Luton Town speelt met ingang van volgend seizoen voor het eerst in de clubgeschiedenis in de Premier League. The Hatters namen de strafschoppen (5-6) beter dan Coventry City, nadat de reguliere speeltijd en de verlenging geen winnaar had opgeleverd (1-1). Luton was in 1992 voor het laatst actief op het hoogste niveau in Engeland, dat toen nog de First Division heette. Een hard gelag voor Coventry en Gustavo Hamer, die scoorde voor zijn ploeg maar de strafschoppenserie vanwege een blessure vanaf de zijkant moest bekijken.

Coventry City, met Hamer in de basis, leek al vroeg in het duel op achterstand te komen. Na een corner scoorde verdediger Gabriel Osho, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Nadat Luton via spits Carlton Morris (eerst naast, later over) opnieuw tot twee keer toe gevaarlijk was, werd het halverwege de eerste helft alsnog 0-1. Elijah Adebayo werd diepgestuurd, speelde zijn tegenstander fraai uit en bediende Jordan Clark, die scoorde.

Ook in de fase daarna kwam het meeste gevaar van Luton. Zo was Adebayo tot twee keer toe dicht bij de 0-2, maar zijn volley en kopbal gingen beide naast. Diezelfde aanvaller leek vlak voor rust wél trefzeker te zijn, maar zijn doelpunt werd afgekeurd omdat hij hands had gemaakt. Enkele minuten later was ook Coventry voor het eerst enigszins gevaarlijk, maar de inzet van Hamer ging over.

Vroeg in de tweede helft was Coventry ineens twee keer dicht bij een goal, omdat er gerommeld werd in de verdediging van Luton. Met name doelman Ethan Horvath kwam goed weg toen hij de bal tegen ploeggenoot Gabriel Osho aanschoot en Amari'i Bell kon voorkomen dat Coventry-spits Viktor Gyökeres profiteerde. Na ruim een uur spelen was het wél raak voor Coventry: uit de counter bediende Gyökeres Gustavo Hamer, die beheerst de 1-1 binnen kon schuiven. De Nederlander viel een kwartier later geblesseerd uit. In het restant van het duel was Matthew Godden namens Coventry dicht bij de beslissing, maar hij schoot van dichtbij over. Er was dus een verlenging nodig op Wembley.

Joe Taylor leek vervolgens de absolute held te worden van Luton in de 116e minuut, maar zijn goal werd afgekeurd wegens hands. Dit tot afgrijzen van de massaal afgereisde fans van the Hatters in de voetbaltempel van Londen, die al een promotiefeestje wilden vieren. Er kwam daarna geen winnaar meer en wat volgden waren zenuwslopende strafschoppen om een promovendus aan te kunnen wijzen. In de bloedstollende serie trok Luton uiteindelijk aan het langste eind dankzij de misser van Fankaty Dabo, waardoor volgend seizoen tegen onder meer Manchester City en Arsenal zal worden gespeeld op Kenilworth Road.

Penaltyserie Coventry City - Luton Town 5-6

0-1 Carlton Morris

1-1 Matthew Godden

1-2 Joe Taylor

2-2 Viktor Gyökeres

2-3 Marvelous Nakamba

3-3 Ben Sheaf

3-4 Jordan Clark

4-4 Josh Eccles

4-5 Luke Berry

5-5 Liam Kelly

5-6 Dan Potts

5-6 Fankaty Dabo mist