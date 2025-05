Luton Town degradeert opnieuw na rampjaar en komt in bedenkelijk rijtje terecht

Luton Town is zaterdag gedegradeerd naar de League One. The Hatters maakten vorig seizoen nog geregeld indruk in de Premier League, al was dat niet voldoende om degradatie naar het Championship af te wenden. Op het tweede niveau ging het deze jaargang verschrikkelijk mis en na de 5-3 nederlaag bij West Bromwich Albion is degradatie naar het derde niveau een feit.

Luton stond er voor de laatste speelronde uiteraard al beroerd voor, maar er was nog hoop. Een punt zou, zo bleek achteraf, voldoende zijn geweest voor handhaving.

Het liep echter helemaal anders tegen West Brom, dat nergens meer om speelde. Tom Fellows maakte er 1-0 van, voordat Millenic Alli nog voor de tiende minuut de gelijkmaker liet aantekenen.

Daryl Dike en opnieuw Fellows zorgden voor de 3-1 ruststand. Onder meer Tahith Chong werd aan het begin van de tweede helft ingebracht om het tij te keren. Dat gebeurde niet en via een dubbelslag van de Hongaars international Callum Styles stond het na een uur 5-1.

Jordan Clark, op aangeven van Chong, en Alli maakten er nog een ietwat dragelijke eindstand van: 5-3. Luton is pas de het vierde team in de geschiedenis dat in opeenvolgende seizoenen degradeert van de Premier League naar de League One.

Swindon Town (1994/95) was de eerste, waarna ook Wolverhampton Wanderers (2002/2003) en Sunderland (2017/18) volgden. Manager Matt Bloomfield reageerde na afloop verslagen bij de BBC. "Onze excuses aan onze supporters dat ze het hele land door zijn gereisd om ons dit seizoen te steunen. We begrijpen hun teleurstelling en woede op dit moment."

"Het is volkomen begrijpelijk, de frustratie, de teleurstelling en de woede, want we hadden vandaag een geweldige prestatie nodig en die hebben we niet geleverd. We moeten begrijpen dat er een reactie op zal komen", aldus Bloomfield.