Lukt het Nederland om Ierland voor de tweede keer te verslaan?

Woensdag, 15 november 2023 om 18:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:40

Het Nederlands elftal kan het EK in Duitsland al bijna ruiken. Winst zaterdag op Ierland is voldoende voor plaatsing voor de eindronde van volgend jaar zomer. Oranje trapt zaterdagavond om 20:45 uur af in de Johan Cruijff ArenA. Drie dagen later wordt de kwalificatiecyclus afgesloten tegen Gibraltar.

Nederland kende begin september nog de nodige moeite met Ierland. De aankomende opponent nam in de vierde minuut zelfs brutaal de leiding, na hands van aanvoerder Virgil van Dijk in het eigen strafschopgebied. De schade werd gelukkig voor Oranje hersteld door Cody Gakpo (benutte strafschop) en Wout Weghorst. Hierdoor nam het elftal van bondscoach Ronald Koeman een 1-2 overwinning mee uit Dublin.

