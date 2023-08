Lukaku wordt op het nippertje verlost van uitzichtloze situatie bij Chelsea

Dinsdag, 29 augustus 2023 om 14:38 • Noel Korteweg • Laatste update: 15:35

AS Roma en Chelsea hebben een akkoord bereikt over de huurtransfer van Romelu Lukaku, zo meldt Fabrizio Romano. De club van José Mourinho gaat de dertigjarige spits voor één seizoen huren en 7,5 miljoen euro van zijn salaris overnemen. Lukaku verdient naar verluidt elf miljoen euro op jaarbasis. Roma betaalt ‘meer dan’ vijf miljoen euro als huursom, zo klinkt het. De Belgische international wordt in de laatste dagen van de transferwindow dus alsnog verlost van zijn uitzichtloze situatie in Londen.

Lukaku bevestigde afgelopen zaterdag al dat hij hard op weg was naar Rome. Zijn huurtransfer naar Italië betekent dat hij wordt herenigd met Mourinho, met wie hij bij Chelsea en Manchester United al samenwerkte. AC Milan en Juventus waren ook nadrukkelijk geïnteresseerd in Lukaku, maar vissen nu dus achter het net. Bovendien zagen de supporters van De Oude Dame zijn komst niet zitten en lag een transfer naar Milan uiterst gevoelig wegens zijn periodes bij aartsrivaal Internazionale.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De spits heeft deze zomer meerdere aanbiedingen uit Saudi-Arabië afgeslagen en wilde per se actief blijven in Europa. Mourinho hield afgelopen vrijdagavond bovendien een video-gesprek met Lukaku. Van een definitieve transfer of optie tot koop is geen sprake, daar Roma niet in staat is om het gevraagde bedrag van veertig miljoen euro op tafel te leggen. I Giallorossi voelen bovendien de hete adem van de UEFA in de nek aangaande de Financial Fair Play-regels. Eerder deze zomer voorkwam Roma een serieuze straf van de UEFA door net op tijd voor een kleine dertig miljoen euro aan spelers te verkopen.

Mourinho zag zijn eerste keus in de spits, Tammy Abraham, op de laatste speeldag van de Serie A vorig seizoen een zware knieblessure oplopen. De Engelsman staat nog maanden aan de kant, waardoor Andrea Belotti de aangewezen man in de spits was tijdens de seizoensouverture tegen Salernitana (2-2). De Italiaan kwam vorig seizoen tot nul doelpunten in de Serie A, maar maakte er in het openingsweekend plots twee. Alleen Belotti is echter niet genoeg voor Roma, dat daardoor ook Sardar Azmoun voor een seizoen huurt van Bayer Leverkusen. Mourinho kondigde al aan dat het daar niet bij blijft. "De club heeft me gezegd dat we een extra spits zullen halen na Sardar Azmoun. Dat maakt me gelukkig."