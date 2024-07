Romelu Lukaku maakt er twee namens België tegen Luxemburg en nestelt zich bij topschutters van wereldformaat

België heeft zijn laatste oefenwedstrijd voor het EK gewonnen. De 'uitwuifmatch' in Brussel tegen Luxemburg werd met 3-0 gewonnen dankzij twee treffers van Romelu Lukaku en één van Leandro Trossard. Een zorgeloze avond was het echter niet voor bondscoach Domenico Tedesco, die Thomas Meunier voor rust geblesseerd zag uitvallen. Jan Vertonghen en Arthur Theate halen het openingsduel op het EK met Slowakije ook al niet en dus zijn er nog meer defensieve zorgen dan er al waren.

Koen Casteels is aangewezen als eerste doelman op het EK en keepte dan ook tegen Luxemburg. De verdediging bestond uit Meunier, Axel Witsel, Wout Faes en Timothy Castagne. Orel Mangala, Amadou Onana en Kevin De Bruyne waren de drie op het middenveld. Spits Lukaku werd geflankeerd door Jérémy Doku en Trossard.

De Luxemburgse goalie Anthony Moris, in België actief bij Union Sint-Gillis, moest al na enkele minuten in actie komen om een schot van De Bruyne uit de hoek te tikken. Even later werd een Luxemburgse aanval in de kiem gesmoord door Faes, waarna De Bruyne aan de wandel ging en Lukaku bediende. De spits van Chelsea schoot teleurstellend in het zijnet.

Teleurstelling volgde voor de Belgen, toen Meunier ging zitten nadat hij een ogenschijnlijke hamstringblessure had opgelopen. Maxim De Cuyper was zijn vervanger. België bleef zoals verwacht de bovenliggende partij in het Koning Boudewijn Stadion, echter wisten Onana en De Cuyper Morris niet te passeren.

Het leek een kwestie van tijd voordat het Belgische doelpunt zou vallen en dat bleek ook. Lukaku was ontsnapt en werd in de zestien neergehaald door Enes Mahmutovic. De verdediger van CSKA-Sofia moest dat bekopen met een strafschop, die benut werd door Lukaku: 1-0.

De tweede helft was tien minuten oud toen de supporters in Brussel weer konden juichen. Doku liet meerdere Luxemburgers achter zich, behield het overzicht en bood Lukaku een niet te missen kans aan: 2-0. Lukaku had, opnieuw na uitstekend voorbereidend werk van Doku, ook voor de 3-0 kunnen zorgen, maar de spits die vorig seizoen uitkwam voor AS Roma trof het zijnet.

Met Johan Bakayoko, Yannick Carrasco en Zeno Debast als invallers binnen de lijnen kreeg België een nieuwe grote kans. De Cuyper had een heerlijk steekpassje in huis op Bakayoko, wiens aanname ietwat te wensen overliet, maar alsnog tot een schot op doel kwam. Morris redde met zijn vuisten.

Vlak voor tijd werd het alsnog 3-0. Een fraaie pass van voormalig Eredivisionist Faes kwam aan bij Trossard, die rond de penaltystip aannam en met zijn rechter verwoestend uithaalde achter de kansloze Morris. Zo boekt België een reguliere zege, maar zijn er zorgen om de blessure van Meunier.

