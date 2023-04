Lukaku neemt Inter met goals en assist na roerige weken bij de hand

Zondag, 23 april 2023 om 14:32 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:35

Internazionale heeft zondagmiddag een comfortabele zege geboekt in de Serie A. De ploeg van trainer Simone Inzaghi won met 0-3 op bezoek bij Empoli dankzij een dubbelslag van Romelu Lukaku en een late treffer van Lautaro Martínez. Door de broodnodige overwinning neemt Inter de vijfde plek over van AC Milan, dat zelf zondagmiddag nog wel in actie komt tegen Lecce.

Bijzonderheden:

Inzaghi verraste bij Inter met een basisplaats voor Samir Handanovic, dat ten koste ging van André Onana. Stefan de Vrij begon eveneens vanaf het eerste fluitsignaal, terwijl Denzel Dumfries op bank begon. De bezoekers wisen de ban vroeg in de tweede helft te breken via Lukaku, die na een korte combinatie met Marcelo Brozovic de lange hoek vond: 0-1. De Belg gooide het duel vervolgens hoogstpersoonlijk op fraaie wijze in het slot. De spits gooide er een dubbele schaar uit om hierna met een lage streep doeltreffend af te ronden: 0-2. Martínez bepaalde de eindstand in de 88ste minuut uit een counter op 0-3.

Inter op voorsprong ?? Lukaku zet de bezoekers vlak na rust op 0-1 ??#ZiggoSport #SerieA #EmpoliInter pic.twitter.com/mZOkYRUlqR — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 23, 2023

Opnieuw Lukaku ?? Lukaku verdubbelt de voorsprong voor Inter met een heerlijke goal ??#ZiggoSport #SerieA #EmpoliInter pic.twitter.com/YM3W0lQX0t — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 23, 2023

Empoli - Internazionale 0-3

48' Romelu Lukaku

76' Romelu Lukaku

88' Lautaro Martínez