Luka Modric gaat investeren in voormalig club uit de Premier League

Luka Modric staat op het punt om mede-eigenaar van Swansea City te worden, zo meldt Fabrizio Romano maandag. De 39-jarige middenvelder, die bij Real Madrid een jaar gaat verlengen, gaat investeren in de club uit Wales.

Volgens Romano is de deal reeds beklonken. Modric mag zich binnenkort mede-eigenaar van Swansea noemen.

Modric zal een minderheidsbelang krijgen en begint aan een nieuw hoofdstuk in zijn loopbaan. Tegelijkertijd blijft hij actief als speler van Real Madrid.

De Koninklijke gaat binnenkort bekendmaken dat Modric ook komend seizoen in het maagdelijk wit blijft spelen. De middenvelder is daarnaast nog altijd international van het Kroatische elftal.

Swansea, dat tussen 2012 en 2018 nog in de Premier League speelde, is ambitieus en wil in de komende jaren flinke stappen zetten. De investering van Modric moet daarbij helpen.

Het is onbekend hoeveel Modric gaat investeren in Swansea. De club uit Wales staat momenteel twaalfde in het Championship en zal ook komend seizoen actief zijn op het tweede niveau van Engeland.

De huidige selectie van Swansea is volgens Transfermarkt zo’n 44 miljoen euro waard. Rotterdammer Nathan Tjoe-A-On (23) staat onder contract bij de tweedivisionist.