Luka Modric bereikt akkoord met AC Milan; contractdetails bekend

De toekomst van Luka Modric ligt in Italië. Fabrizio Romano meldt dat AC Milan bijna een mondeling akkoord heeft bereikt met de transfervrije Kroaat. Matteo Moretto van Relevo gaat een stapje verder en schrijft dat er al een principeakkoord is bereikt.

Maandag brachten Moretto en Romano het grote nieuws dat de nieuwe technisch directeur van AC Milan, Igli Tare, 'droomt' van de komst van Modric. Slechts twee dagen later lijkt het er al sterk op dat de 39-jarige routinier aan de slag gaat in de Serie A.

Moretto schrijft dat Milan en Modric elkaar in de afgelopen uren dusdanig zijn genaderd, dat er al een principeakkoord is uitgerold. Het lijkt derhalve een kwestie van tijd voor hij zijn handtekening zet.

Modric heeft het groene licht gegeven voor een eenjarig contract met de optie op een extra seizoen. De stilist kan uitkijken naar een jaarsalaris van 3,5 miljoen euro netto. Met bonussen kan dat jaarlijkse bedrag oplopen naar vier miljoen euro.

Alhoewel Milan de transfervrije komst van de Kroatische legende zo snel mogelijk wil afronden, respecteert de club zijn schema. De 186-voudig international focust zich nu met de nationale ploeg op de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Gibraltar en Tsjechië.

Modric had er graag nog een seizoen tegenaan geplakt bij Real Madrid, maar de Spaanse grootmacht besloot door te selecteren. Modric won bij Real Madrid onder meer zes keer de Champions League.

In 2018, nadat Kroatië op het WK dat jaar de finale had gehaald, werd Modric voor zijn individuele prestaties beloond met de Ballon d'Or. Zijn ervaring moet Milan uit het slop zien te helpen. I Rossoneri eindigden afgelopen seizoen slechts achtste, waardoor het in de komende jaargang geen Europees voetbal speelt.