Luis Suárez sleept zege binnen na FC Barcelona-achtige aanval van Inter Miami

Inter Miami kent een voortvarende start van de Leagues Cup. In de nacht van zaterdag op zondag werd namelijk met 0-2 gewonnen van het Mexicaanse Puebla. Lionel Messi bleef vanwege blessureleed aan de kant. Zijn goede vriend Luis Suárez speelde wél en was voor het eerst in twee maanden trefzeker voor de club uit Miami.

Messi, die onlangs de Copa América veroverde met Argentinië, kampt met een enkelblessure. De 37-jarige superster keek derhalve toe op de tribune van het Chase Stadium in Fort Lauderdale. Messi zag ploeggenoot Matías Rojas al na negen minuten scoren in de confrontatie met de Mexicanen.

Inter Miami, dat aantrad op eigen veld maar officieel de uitploeg was, wist de minieme voorsprong pas in de 72ste minuut uit te breiden. De mee opgekomen Jordi Alba werd op fraaie wijze aangespeeld en legde vervolgens breed op Suárez, die simpel de 0-2 kon binnentikken. De aanval deed denken aan FC Barcelona onder Pep Guardiola.

Luis Suárez opens his @LeaguesCup account! Jordi Alba lays it off to Suarez to make it a 2-0 @InterMiamiCF lead over Club Puebla. pic.twitter.com/5FvbavbmPZ — Major League Soccer (@MLS) July 28, 2024

Er volgde nog wel een check van de VAR, maar de beelden wezen uit dat Alba op het moment dat hij werd aangespeeld, niet buitenspel stond. De 0-2 voor Inter Miami bleef dus staan. Puebla was in het restant van het duel in de Leagues Cup niet in staat om nog iets terug te doen.

Het was voor Suárez overigens zijn eerste doelpunt in de Leagues Cup. De inmiddels 37-jarige aanvaller scoorde namens Inter Miami voor het laatst op 2 juni. De routinier speelde nadien op de Copa América met Uruguay, dat in de halve finale werd uitgeschakeld na een 0-1 nederlaag tegen Colombia. Vervolgens wonnen de Uruguayanen nog wel het duel om de derde plaats.

Inter Miami vervolgt de poulefase van de Leagues Cup op zondag 4 augustus tegen het Mexicaane Tigres. Messi en consorten hervatten de Major League Soccer drie weken later, op 25 augustus tegen FC Cincinnati.

