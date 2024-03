Luis Suárez helpt Messi-loos Inter Miami met 2 goals aan koppositie in MLS

Luis Suárez blijft maar scoren voor Inter Miami. Zaterdag was de Uruguyaanse spits opnieuw van grote waarde voor zijn ploeg, door twee keer te scoren tegen DC United. Het duel eindigde uiteindelijk in 1-3, waardoor Inter Miami voorlopig koploper is van de Eastern Conference in de MLS.

Suárez werd deze winter gehaald door Inter Miami, en was vóór zaterdag al goed voor vier goals en vijf assists in zes officiële duels. Desondanks begon hij zaterdag op de bank. Lionel Messi ontbrak helemaal, vanwege een blessure.

Met een snoeihard diagonaal schot zette Jared Stroud DC United na een klein kwartier spelen op voorsprong: 1-0. De assist kwam overigens op naam van voormalig Eredivisionist Mateusz Klich.

LUIS. SUAREZ. What a way to bag your brace. ?? pic.twitter.com/V62y9NFmyR — Major League Soccer (@MLS) March 16, 2024

Tien minuten later kwam Inter Miami op gelijk hoogte. Al vallend wist Federico Redondo de bal nog klaar te leggen voor Leonardo Campana, en laatstgenoemde schoof binnen: 1-1.

Na ruim een uur spelen viel Suárez in, en hij had niet lang nodig om de bezoekers op voorsprong te zetten. Na een fraaie counter over meerdere schijven tikte hij van dichtbij de 1-2 binnen.

Vijf minuten voor tijd maakte Suárez ook nog de 1-3. Diego Gómez veroverde de bal van de DC United-defensie, en legde vervolgens af op de spits. Die maakte het zichzelf onnodig lastig, maar vond uiteindelijk – met wat hulp van de doelman – toch nog het net.

Dat bleek ook de eindstand. Overigens eindigde DC United het duel ook nog met tien man, na een rode kaart voor Pedro Santos vlak voor tijd.

