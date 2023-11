‘Luis Suárez gaat na doorbraak weer samenspelen met Lionel Messi’

Luis Suárez wordt herenigd met zijn goede vriend Lionel Messi, zo verzekert de Uruguayaanse tak van ESPN. De 36-jarige aanvaller van Grêmio staat op het punt om een contract te ondertekenen bij Inter Miami. De overgang zal dan plaatsvinden op 1 januari 2024.

Het contract dat Suárez na het WK in Qatar ondertekende bij Grêmio loopt eigenlijk nog een jaar door tot eind 2024, maar de Braziliaanse club is bereid om de aanvaller naar de Verenigde Staten te laten verkassen.

Suárez – Uruguay's topscorer aller tijden met 68 doelpunten in 137 wedstrijden – is momenteel de topscorer van Grêmio met 10 goals en 10 assists in 26 competitiewedstrijden.

Mede dankzij de inspanningen van de voormalig Ajacied doet Grêmio bovenin mee in de Braziliaanse Série A. De tweevoudig kampioen staat vierde op de ranglijst, zes punten achter koploper Botafogo. Er zijn nog zeven wedstrijden te gaan.

Afgelopen zomer onderzocht Inter Miami al de mogelijkheid om Suárez binnen te halen. De club van mede-eigenaar David Beckham is in korte tijd omgedoopt tot een enclave vol Barcelona-iconen. Snel na de komst van Messi sloten ook Sergio Busquets en Jordi Alba zich aan in Miami.

Suárez speelde tussen 2014 en 2020 samen met de sterren bij Barcelona. De aanvaller raakte heel goed bevriend met Messi en kende ook op sportief gebied waanzinnig goede jaren. Suárez is met 198 goals in 283 officiële wedstrijden de nummer drie op de ranglijst van clubtopscorers aller tijden. Messi voert die lijst met liefst 672 doelpunten in 778 duels aan.

Vorige maand bevestigde Inter Miami-coach Gerardo Tata Martino dat Miami nog altijd belangstelling heeft voor Suárez. "Als er een mogelijkheid aanbreekt om de komst van Suárez naar Inter Miami officieel te maken, zullen we dat zeker niet nalaten", zei Martino.